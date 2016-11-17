НА ОДИН ВЕЧЕР СЦЕНА ДРАМТЕАТРА ПРЕВРАТИТСЯ В ВОДОВОРОТ МИСТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

22.11.2016 (08:15)

Все справки и заказы по телефону: 0990291771

7 декабря в Закарпатском драмтеатре на бис пройдет замечательный спектакль по мотивам легендарного романа "Мастер и Маргарита".

Чрезвычайно оригинальные и блестящие эмоции переполняют зрителей, когда на сцене разигрывается данное мистическое действие. И на самом деле, удачно придуманные мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали то, что раньше казалось невозможным: самый известный роман Булгакова наконец-то ожил на сцене.

При чём театральная версия оказалась не менее впечатляющей и очаровательной нежели сам оригинал.

С помощью постановки и игры актеров, зрители как-будто переместятся в 30-е годы, со всеми подробностями конкретного быта, красками и даже запахом.

Живая игра актеров, волшебные звуки музыки буквально притягивают к себе и очаровывают.

Подарите себе и близким праздник настоящей театральной эстетики!

В роли Маргариты - непревзойденная Народная артистка Украины Ольга Сумская.

Билеты можно приобрести в кассе драмтеатра с 12 до 18 часов. Все справки и заказы по телефону: 0990291771