Гороскоп на неделю (21 - 27 ноября)

20.11.2016 (10:27)

Недельный гороскоп с 21 по 27 ноября

Чего ждать разным знакам зодиака на этой неделе? - об этом вы узнаете из гороскопа на неделю. Астрологический прогноз поможет вам понять для себя, на что стоит обратить особое внимание на этой неделе, а что наоборот, нужно игнорировать.

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



Наберитесь терпения и мудрости, посмотрите на себя со стороны и вы увидите способ изменить ситуацию в свою пользу. Если вы не потеряете душевного равновесия, то неделя будет благоприятна для работы и налаживания личной жизни. Подготовьте прочный фундамент для будущих крупных проектов.

Телец



Не переоценивайте своих возможностей. Вам может показаться, что вы со всем справитесь, но результаты могут разочаровать вас. Вам необходимо прислушаться к голосу своей интуиции, она подскажет вам, как правильно сделать выбор. На работе перед вами возникнут новые задачи, придется общаться с незнакомыми людьми. В выходные стоит не только планировать, но и начинать реализовывать задуманное.

Близнецы



Погрузитесь в работу, разберитесь с накопившимися делами. Можно ожидать солидную прибыль, если до этого вы много работали. Возможны перспективные предложения. Ваши творческие идеи непременно оценят. В выходные вы можете рассчитывать на помощь друзей.

Рак



Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете, тогда будет больше шансов реализовать их. Вы можете смело идти на риск, вероятность достижения успеха достаточно велика. Хороший период для того, чтобы устроиться на новую работу или справиться с накопившимися делами, которые вы откладывали в долгий ящик.

Лев



Результаты работы могут вас разочаровать. Вы трудились, а все лавры достанутся другим. Однако воспринимайте это как жизненный урок. И скоро вы получите моральное и даже материальное удовлетворение. Постарайтесь не выяснять отношения с членами семьи. В выходные детям будет необходима ваша помощь и поддержка, постарайтесь уделять им больше внимания.

Дева



Ждите события, которое откроет перед вами новые горизонты. С помощью близких людей вы сможете избавиться от проблемы, которая просто изводила вас. Выходные благоприятны для реализации самых дерзких замыслов в личной жизни.

Весы



Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как для вас открываются самые блестящие перспективы. Стоит заложить фундамент для будущих отношений. Придется доказывать начальству, что вы способны на многое. В выходные проявите разумную сдержанность, это позволит избежать недоразумений.

Скорпион



Пора стряхнуть с себя лень и негу и вновь устремиться к новым целям и свершениям и вы многое сможете успеть. Ваши новые проекты окажутся успешными. Ваши идеи понравятся начальству и принесут вам прибыль. Выходные удачны для активного отдыха на лоне природы.

Стрелец



Вам необходимо следить за своей речью и не идти на поводу у эмоций. Возможен дополнительный заработок. В выходные не слишком увлекайтесь творческими фантазиями, делайте акцент на их реализацию.

Козерог



У вас появится возможность сделать много добрых дел и добиться значительных успехов на работе. При желании и сосредоточенности на главных вопросах, вы можете достичь высоких результатов и практически реализовать все намеченное. В выходные незапланированная встреча откроет перед вами новые перспективы в личной жизни.

Водолей



Накопившиеся проблемы надо решать — отложить все на более дальний срок вам вряд ли удастся. Сконцентрируйтесь на главных делах. Придется отстаивать свою точку зрения, не нужно идти на поводу у других. Не стоит копить обиды и плохо думать о близких людях.

Рыбы



Благоприятный период для карьерного роста и достижения намеченных целей. С вашим мнением не всегда будут считаться. Постарайтесь не опаздывать, вести себя пунктуально и соблюдать взятые на себя обязательства. В выходные отдохните от суеты.



