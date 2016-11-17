СПЕЦИАЛЬНО КО ДНЮ СВЯТОГО НИКОЛАЯ В УЖГОРОДЕ ВЫСТУПЯТ АЛЕНА И ТАМЕРЛАН

22.11.2016 (09:25)

Дуэт "Тамерлан и Алена" скоро в Ужгороде

Единственный концерт мегапопулярного дуета состоится 18 декбря в закарпатском театре.

Дуэт Тамерлан и Алена был создан в 2009 году. На протяжении этих лет музыканты поддерживают статус самого романтичного дуэта Украины. Под их треки танцевали поклонники не только в Украине, но и далеко за ее пределами (Германия, Эстония, Литва, Латвия, США, Казахстана, Белоруссии, Англии). Их клипы на официальном канале дуэта просмотрело около 10 миллионов человек, а количество поклонников в соцсетях пополняется с неимоверной скоростью!

В 2013 году музыканты презентовали свой первый студийный альбом «Пой со мной», а 2016 год ознаменовался выходом второго сборника «Хочу с тобой». Тамерлан и Алена собрали лучшие треки, многие из которых уже занимают лидирующие позиции по продажам на топовых торговых площадках

Так, песня «Я буду» уже 4 месяца находится в ТОП-3 самых скачиваемых рингбектонов в Украине, а также входит в TOP 20 самых играемых треков в Украине по версии чарта TopHit.

В этом же году Тамерлан и Алена отправляются в международный тур городами Украины, Литвы, Германии,Латвии,Израиля,США и Канады. Поклонники увидят качественное, живое представление «Хочу с Тобой Show», презентация которого состоялась на большом сольном концерте дуэта в Киеве.

Совсем недавно дует записал совместный трек с Бастой, клип на который должен выйти до конца месяца. Также на ближайшее время запланирована презентация нового альбома, которая состоится в киевском ТЦ "Оушен Плаза".

В Ужгороде билеты продаются ежедневно с 12 до 18 часов в кассе драмтеатра.

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