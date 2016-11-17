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Погода в Ужгороде и Закарпатье в понедельник, 21 ноября

21.11.2016 (06:55)
Облаков в Ужгороде наблюдаться в этот день не будет, без осадков
Облаков в Ужгороде наблюдаться в этот день не будет, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4 ° тепла - 1 ° мороза, днем 9-14 ° тепла.
Облаков в Ужгороде наблюдаться в этот день не будет, он обещает быть ясным и погожим. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 °, днем 12-14 ° тепла.

Восход 07:47
Закат 16:46

Температура за последние 130 лет 21 ноября:
МАКС: 15.8° (1951)
МИН: -11.7° (1956)

Народный прогноз погоды: 21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Михайлов день считается рубежной датой — с этого дня «зима встает на ноги». В народе приметили, если в этот день появлялся иней, то ждали больших снегов; если день начинался туманом, ждали оттепели; а ясная погода в этот день говорила о грядущей морозной зиме.


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