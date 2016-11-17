Украинские заробитчане переключились на новые страны - с большей зарплатой и меньшей конкуренцией

21.11.2016 (07:05)

Больше всего украинцев интересует работа в Финляндии, Словакии, Эстонии,Германии

Наиболее популярными странами для заработок среди украинцев являются Польша, Израиль, Канада и Италия. Однако в последнее время популярностью среди гастарбайтеров стали пользоваться и другие зарубежные рынки труда с более выгодными условиями и меньшей конкуренцией.

По словам руководителя компании Befind & North — Ukraine Константина Рудницкого, больше всего украинцев интересует работа в Финляндии, Словакии, Эстонии, Германии. Коэффициент обращений по этим странам увеличился на 20-35%, сообщает UBR.

Достаточно активно люди изучают возможность поработать в США, Голландии, Бельгии. Но основные проблемы связаны с легальностью.

"Сейчас заработок, предлагаемый работодателями Польши, ниже чем Ирландии, Бельгии, Норвегии. А, скажем, Катар активно готовится к проведению чемпионата мира по футболу: там стабильный спрос на инженеров со строителями. Оман успешно развивает туристический бизнес", — рассказала начальник отдела оформления документов Международного центра трудоустройства ILC Украина Татьяна Лаць.

Чтобы не терять украинских разнорабочих, Польша решила поднять зарплаты строителям с $600-700 до тех же $1000, предлагаемых Словакией, Чехией, Литвой.

Основное требование работодателей, например, Эмиратов — разговорный английский язык. Туда активно набирают риелторов, обслуживающий персонал (барменов, горничных, официантов). Платить за работу обещают ставку ($500) плюс чаевые или процент от сделки.

Интернет полон предложений по данным направлениям. На практике же все они нелегальны, либо требуют правильных документов (европаспорт, зеленая карта, синяя карта).

"Обрадовала ситуация с Мальтой, Чехией и Латвией. Там есть выбор вакансий, существует спрос на наших работников, все оформляется легально. Другие страны пока остаются "в тени", но ожидаем повышения заинтересованности на протяжении ближайших трех-пяти лет. Что же касается Туниса, Египта, Турции (других солнечных стран) — ситуация сезонная", — заметил Рудницкий.

Украинцы для работы за рубежом нужны разные: от рабочей силы до специалистов высокой квалификации. Стабильный спрос на швей, строителей, сварщиков, механиков, хороших сантехников, электриков. Для них работа будет всегда. Неквалифицированной же рабочей силе нужно учитывать фактор сезонности.

Вместе со спросом на украинских разнорабочих растут и зарплатные предложения. Сравнительно с предыдущим годом зарплаты выросли от 8 до 40% (зависимо от специальности).

Так, от Польши поступают следующие предложения:

- разнорабочие, физические работники — от 550 до 800 евро;

- технические специалисты (сварщики, электрики, механики, столяра) — от 800-1100 евро;

- водители С, Е — 1300-2000 евро;

- программисты — от 1200 до 2300 евро;

- швеи — 800-1000 евро.

Что касается Чехии, то здесь к указанному уровню заработных плат нужно добавить еще 8-14%, для Германии — 25-40%.

Говоря о требованиях стран к документам иностранных граждан, которые ищут там работу, следует отметить, что, к примеру, Латвия, Эстония и Словакия практикуют упрощенную систему оформления рабочих виз. Там установлены отрасли с профессиями, по которым наблюдается дефицит специалистов и среди них работодатель может выбирать работника за границей.

Чтобы, получив визу и выехать на работу, необходимо предоставить следующие документы:

- диплом;

- рекомендательные письма с предыдущих рабочих мест;

- обширное резюме;

- заграничный паспорт.

Но трудоустроиться на территории некоторых стран, несмотря на высокие зарплаты, не всегда так же легко, как это позволяет сделать Польша.

"Словакия выделяет очень маленькие квоты на рабочие визы. Но сейчас этот вопрос решают на законодательном уровне. В Чехии же, как, впрочем, и в Словакии, рассмотрение документов может длиться до четырех месяцев. Литва отличается неплохими зарплатами, но очень недешевым проживанием", — отметила директор компании Work Garant Татьяна Бугакова.

Из-за сложностей трудоустройства в этих странах украинцы чаще всего едут туда нелегально, открывая туристические визы. Это грозит возможной депортацией, запретом на выезд за границу, а также тем, что человек может остаться без обещанных денег.

Если удастся успешно пройти собеседование, работодатель оформляет разрешение на работу. Срок подготовки документов — до двух месяцев.

Местами (например, в Канаде) работодателю нужно доказать, что у них в стране нет подобного рода специалистов. Только тогда, после одобрения государственным органом, можно приглашать иностранца. Очередь может занять от месяца до двух лет. Легче всего трудоустроиться программистам либо квалифицированным строительным специалистам.

На Мальте система выглядит немного иначе. Так как в Украине нет мальтийского визового центра, все документы до недавнего времени подавались через испанский визовый центр (там совсем не рассматривались запросы на рабочую визу). Система похожа на канадскую: нужно доказывать, что альтернативы иностранному специалисту нет.

"Но мы продвинулись в этом направлении: планируем скоро открыть вакансии на Мальте", — отметил Рудницкий.

Что же касается Скандинавии, здесь ситуация хуже. Работодатели тамошних стран, похоже, будут продолжать довольствоваться исключительно украинскими сезонными работниками.

Анализируя расходы на проживание (первый месяц), ситуация сложилась следующая.

Польша — на первый месяц с учетом приезда одного человека, к примеру, в Варшаву:

- билет – 600-800 гривен.

- Питание — 300-400 злотых (средняя потребительская корзина с мясом и фруктами).

- Проживание — 400 злотых за рабочий хостел, примерно 1200 злотых – съемная квартира. Чаще всего работодатели-партнеры рекрутинговых фирм предоставляют бесплатное жилье.

- Общественный транспорт — абонемент 70 злотых, либо приобрести личное авто — от 1500 злотых.

Зарплаты: от 1800 злотых.

Итого: от 370 злотых ежемесячно с человека.

Курс: 1 злотый = 7 гривен.

Чехия

- Приезд — 1200-1400 гривен.

- Питание — 2500-4000 крон (средняя потребительская корзина с мясом и фруктами).

- Проживание — 3000 крон за рабочее общежитие, 15 000 крон за съемную квартиру. Но есть работодатели, готовые предоставить жилье бесплатно.

- Общественный транспорт — 600 крон ежемесячно.

Зарплаты: от 16 000 крон.

Итого: от 3100 крон ежемесячно с человека.

Курс: 1 крона = 1,2 грн.

США

- Перелет — от $650.

- Питание — $200-250 (полная потребительская корзина).

- Проживание (зависит от штата) — от $450 до $1200 (съемная квартира).

- Общественный транспорт — $100-150 ежемесячно.

Зарплаты: от $1900.

Итого: от $800 ежемесячно с человека.

40 гривен за доллар может стать реальностью уже этой зимой