На Донбассе погиб командир украинской разведки

21.11.2016 (07:11)

Погиб Константин Шрамко... Вечная память!!!

Сегодняшнее утро ознаменовалось печальным известием для Украины.Недалеко от населенного пункта Пески военные силы Украины вступили в бой, в результате которого погиб Константин Шрамко.

Он был выходцем из Донецкой области и занимал должность командира подразделения разведчиков.

По информации волонтера Алексея Цистана, Шрамко вначале являлся главой подразделения разведки (полка) Днепр-1, а затем под его руководство перешла 128 горно-пехотная отдельная механизированная бригада. Кроме того, продолжил Цистан, часто погибшего бойца можно было увидеть при выполнении служебных обязательств на «нулевке», то есть на территории, которую контролирует противник.

Местные жители достаточно положительно отзываются о Константине Шрамко. Так, со слов Галины Ярцевой, информация о нем, как и о любом представителе разведывательной группы, была скудной, так что женщине пришлось достаточно долго узнавать о нем от других знакомых. «Сейчас я уверена, что этот человек был уникальным», - подчеркнула Ярцева. Что касается обстоятельств гибели Шрамко, то ясно то, что его и товарищей боевики накрыли минометным огнем.

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