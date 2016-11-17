ГПУ не интересуют факты о преступлениях на Майдане, - Москаль (ДОКУМЕНТЫ)

21.11.2016 (08:48)

ГПУ вызывает Геннадия Москаля на допрос

Согласно повестке Генеральной прокуратуры Украины, допрос Геннадия Москаля по делу о преступлениях во время Революции достоинства назначен на 5 декабря 2016 (документ представлен ниже).

- В связи с этим мне непонятны претензии, которые высказывает в мой адрес руководитель департамента расследований ГПУ Сергей Горбатюк, - заявляет председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. - Господин Горбатюк ежедневно появляется на телевидении, ходит с одного телеканала на другой и говорит, что все пропало, потому что нет Москаля. Так у меня вопрос - а когда он занимается собственно расследованием? Где результаты уголовных производств по грубым преступлениям в Украине периода Революции достоинства? Кого задержали? Кому наконец объявили судебный приговор? Ведь прошло уже три года с тех трагических событий!

Временная следственная комиссия Верховной Рады (ВСК), которую я возглавлял, будучи народным депутатом, еще в апреле 2014. передала в Генпрокуратуру свои материалы. Результаты работы ВСК были разбиты на 24 эпизода, по 22-х есть четкие выводы, а по 2-х мы не нашли доказательств о составе преступления. Есть эпизоды очень простые для расследования, их может довести до суда даже первокурсник юридического факультета. Например, по остановке станций метрополитена 18 января 2014. Киевское метро за всю историю останавливали дважды - впервые во время войны, а второй раз во время Революции достоинства. Предоставляю ниже соответствующий отчет ВСК - по нему давно должны быть осуждены виновные, а на самом деле до сих пор ничего не сделано. То наверное надо взяться наконец за работу, а не ходить на телеканалы и говорить, что не пришел Москаль, поэтому следствие остановилось.

Меня вызывают на допрос по поджогу Дома профсоюзов 19 февраля 2014. Подробный отчет по этому преступлению ВСК направила в ГПУ еще 15 мая 2014г. (Сам документ представлен ниже). Там все четко расписано, приведены конкретные фамилии силовиков, которые на время передачи отчета ВСК в Генпрокуратуру еще находились в Украине. И кого из них задержали и осудили? Никого! Докладываю господину Горбатюку, что я в отличие от него лично был на Майдане с начала и до конца, профсоюзы не поджигал, сам едва спасся оттуда 19 февраля. А сожженный дом до сих пор стоит в центре Киева, как символ бездеятельности следствия. 5 декабря я приеду на допрос, но прошу доложить общественности хоть о каких-то реальных результатах следствия. Иначе к третьей годовщине Революции достоинства начну публиковать материалы ВСК, которые покажут, что следствие фактически ничего не сделало.

Главное то, что г-на Горбатюка не интересует фактаж по поджогу Дома профсоюзов, он хочет, чтобы я «сдал» свои источники информации. Однако сообщаю, что, во-первых, народный депутат (а я возглавлял ВСК именно в этом статусе) по закону имеет право не раскрывать источники информации. А, во-вторых, ни один оперативник никогда не сдаст людей, которые предоставляют ему инсайдерскую информацию. А если сдаст - то грош ему цена!

Еще раз повторяю, что ВСК дала ответы на все вопросы о преступлениях во время Революции достоинства. И если до сих пор нет результатов, то вопрос к следствию. Хочу напомнить, что господин Горбатюк в 2004г. расследовал инспирированное уголовное дело против оппозиционера Давида Жвании, в 2011-м под непосредственным руководством Рената Кузьмина вел уголовное дело против Юлии Тимошенко, а во время Революции достоинства, когда все сознательные граждане стояли на Майдане Независимости, работал в Генпрокуратуре Пшонки. Так может претензии, почему до сих пор никто из преступников не осужден, нужно предъявлять к нему, а не ко мне?

Вся Генпрокуратура "стоит на ушах": Москаль скрывает страшные тайны про Майдан