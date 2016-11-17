В фойе Закарпатской ОГА проходит выставка к Дню Достоинства и Свободы (ФОТО)

21.11.2016 (10:53)

В Закарпатской ОГА открыли экспозицию фото Революции Достоинства

К Дню Достоинства и Свободы, который в Украине отмечают 21 ноября, в Закарпатской ОГА развернули обновленную экспозицию фотографий времен Революции Достоинства.

С полсотни ярких работ закарпатских фотокорреспондентов демонстрируют события трехлетней давности - Ужгородский Евромайдан.

На фотографиях люди и моменты глазами фотографов.

Посетить экспозицию может каждый желающий.

Выставка будет проходить в фойе ОГА до конца недели.

Москаль планирует устроить в атриуме ОГА выставку произведений Энди Уорхола (ФОТО)