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В фойе Закарпатской ОГА проходит выставка к Дню Достоинства и Свободы (ФОТО)

21.11.2016 (10:53)
В Закарпатской ОГА открыли экспозицию фото Революции Достоинства
В Закарпатской ОГА открыли экспозицию фото Революции Достоинства

К Дню Достоинства и Свободы, который в Украине отмечают 21 ноября, в Закарпатской ОГА развернули обновленную экспозицию фотографий времен Революции Достоинства.

С полсотни ярких работ закарпатских фотокорреспондентов демонстрируют события трехлетней давности - Ужгородский Евромайдан.

На фотографиях люди и моменты глазами фотографов.

Посетить экспозицию может каждый желающий.

Выставка будет проходить в фойе ОГА до конца недели.

Москаль планирует устроить в атриуме ОГА выставку произведений Энди Уорхола (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

21.11.2016 (17:51) / старый телефизор

21.11.2016 (15:41) / Министерство правды Украины

Россия уважает выбор Украины, подписавшей договор об ассоциации с ЕС, но не собирается этот выбор оплачивать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. "У России и Украины были уникальные экономические отношения, которые выражались, в частности, в том, что рынки РФ были абсолютно доступны для украинских товаров, а таможенные границы - полностью раскрыты".

21.11.2016 (15:43) / Министерство правды Украины

...."Таким образом, Евросоюз заходил бы со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров", - пояснил российский лидер причины обеспокоенности Москвы в связи с подготовкой этого документа в 2013 году. При этом, продолжил Путин, российская сторона исходила из того, что "если Украина решила так поступить, - это ее выбор".
"Мы уважаем этот выбор, но мы НЕ должны этот выбор оплачивать", - заключил глава государства.

21.11.2016 (15:48) / 21112016

А шapoвapники думали, что Россия оплатит все долги и даст денег на десять лет вперед.Виват, Путин!!! Как всегда - на высоте!!Так, что шароварники халявы не будет.Третий майдан - будет. Львов будет польским, Одесса, Харьков, Херсон, Николаев, Мариуполь присоединятся к России.Украина за 25 лет существования доказала свою несостоятельность. Полный развал и разруха. В кредит БЕСПЛАТНО халява кончилась!!!

21.11.2016 (14:19) / В.А.

Вы слышали, что Лукашенко предложил? Чтобы украино-китайскую границу охраняли белорусские пограничники.

21.11.2016 (14:18) / Судоплатов

Любой спиртной напиток объемом более литра называется «Кацаппьяно».

21.11.2016 (14:17) / 12345

После того как РосКомСтат подсчитал, что в Крыму диверсантов больше чем туристов, девизом следующего курортного сезона в Крыму будет: "Диверсанты всех стран! Милости просим к нам на отдых!"

21.11.2016 (13:40) / 12345

Русский мир это когда нет войны и все хорошо. Усраинский это нищета и гражданская война, сидите в своем мире рабы и никогда к России больше не лезьте, и кричите сейчас: Живем не в Европе, а в ж..... с европейскими ценностями.

21.11.2016 (13:28) / Судоплатов

Выставка пустых дырявых кастрюль.