Кража телефона в Мукачево с участием депутата горсовета (ВИДЕО)

21.11.2016 (11:23)

Юрий Кравчук фигурирует как свидетель и соучастник преступления

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На видео с камер наблюдения АВС "Корзина" на улице Паркания, четко видно, как украли смартфон у сотрудницы заведения.Как видно на кадрах, телефон украл не сам депутат, но один из тех, кто зашел в компании депутата за пивом и вышел вместе с ним.Девушка рассказала, и это видно на видео с внутренних камер, как она случайно оставила мобильный телнфонна кассе, где продают алкоголь. К кассе подошли трое мужчин, среди которых видно депутата Юрия Кравчука, и покупали пиво.Один из них (но не Юрий Кравчук) поставил на кассу пиво именно туда, где стоял телефон и одновременно забрал его. Рассчитавшись за напитки, компания с депутатом ушла из магазина, а девушка заметила кражу только через 10 мин и позвонила в полицию.По оперативной информации патрульной полиции города, Юрий Кравчук фигурирует как свидетель и соучастник преступления.Как все было - смотрите на видео с камер наблюдения: