|Кандидатуру Саркози поддерживают лишь 21,4 процента избирателей
Британское издание «The Independent» пишет, что сегодня стали известны результаты первого тура президентских выборов во Франции, которых не ожидал никто.
Как сообщалось ранее, главными конкурентами Николя Саркози в первом туре президентских выборов являлись Марин Ле Пен, Ален Жюппе и Франсуа Фийон. После обработки трех четвертей бюллетеней стало известно, что кандидатуру Саркози поддерживают лишь 21,4 процента избирателей – таких результатов не ожидал никто. Бывший президент Франции, проигравший в 2012 году на президентских выборах Франсуа Олланду, в связи с этим заявил, что признает свое поражение и уважает выбор французского народа.
Также Саркози отметил, что он поддерживает своего коллегу по правоцентристской Республиканской партии Франсуа Фийона, который получил большинство голосов избирателей. Второе место завоевал Ален Жюппе, который, как и Фийон, является экс-премьер-министром Франции. Следующий этап праймериз состоится в следующее воскресенье. Победивший в этом отборочном туре политик примет участие в президентских выборах, которые пройдут во Франции весной 2017 года.
В Польше прошло повторное захоронение тел Качинского и его супруги
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Комментарии
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- Куме, а шо такое план "Шатун" ?
- А это, куме, когда наш "гарант" со своей сворой залез к людям в карман, не знает уже куда деньги складывать и всё равно шатается по заграницам и попрошайничает. А наши пенсионеры, отдав последние деньги за коммуналку и на лекарства, шатаются от голода в очередях за хлебом, но при этом не попрошайничают и в карманы к друг другу не лезут.
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Злые языки утверждают, что букмекерские конторы уже начали принимать ставки на то, когда россияне начнут писать "Трамп - ЧМО".
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А вы знаете, что в России лучшим противозачаточным средством 2016 года признана ипотека, второе место прочно удерживает новая иномарка, взятая в кредит.
Рейтинг: 0
А вы знаете, что этому анекдоту больше пяти лет...? Видимо противозачаточное средство оказалось дешёвой подделкой, взятой в кредит.
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Срочная новость.
Польские ученые переплюнули британских:
"Эксгумация Леха Качинского подтвердила факт его смерти."
Рейтинг: 1
Помощники Трампа 3 дня обрывали телефон Поарашенко, пытаясь пригласить его на инаугурацию, но каждый раз посылались нахер, принимаемые за пранкеров.