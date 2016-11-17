В Закарпатье мужчина всадил нож в спину жене

|В Закарпатье муж едва не убил свою жену
В воскресенье, 21 ноября, полиция Большого Березного получила сообщение о семейной ссоре, которая завершилась поножовщиной.
Резонансное событие произошло в селе Ставное, на Великоберезнянщине, - информирует ГУ ЧП Закарпатья.
Местным правоохранителям удалось выяснить обстоятельства преступления. Как оказалось, ранее судимый 42-летний житель села Ставное начал ссору со своей женой, в ходе которой ножом, похожим на охотничий, нанес 33-летней женщине удар в спину.
Сейчас женщина находится в реанимации. Состояние ее - тяжелое.
Мужчина находится под стражей. продолжается следствие
Напомним, в сентябре В Мукачево муж порезал жену ножом, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии
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