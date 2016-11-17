Патрульные разыскали пьяного водителя сбежавшего с места ДТП в Мукачево

21.11.2016 (13:39)

Патрульные разыскали водителя причастного к ДТП в Мукачево

В субботу 19 ноября во время дневного патрулирования экипаж мукачевских патрульных получил вызов на ДТП между "Hyundai i30" и "ВАЗ 21044". Виновник аварии, водитель "Хюндай", совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Происшествие случилось в 11:50 на улице Карпенко Карого. К счастью, никто не пострадал.

Нарушителя передали в ориентирование и менее чем за полчаса благодаря совместным действиям нескольких экипажей водителя-беглеца удалось разыскать. Им оказался 30-летний житель Мукачево.

Водителя Хюндай патрульные доставили на место происшествия, где его опознали свидетели ДТП. Кроме того полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако проходить осмотр мужчина отказался.

На водителя патрульные составили 3 протокола и изъяли права. Меру наказания по всем админматериал установит суд.

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