Закарпатские полицейские и работники Укртрансбезпеки провели совместное патрулирование (ФОТО)

21.11.2016 (14:00)

Очередное совместное патрулирование провели УПП и Укртрансбезпека

Сегодня отработки общих нарушений в сфере безопасности дорожного движения провели патрульные Управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачево совместно с работниками Укртрансбезпеки в Закарпатской области.

На улице Матросова в Мукачево полицейские проверяли соблюдение водителями ПДД, в результате чего вынесли постановление на одного из водителей. Работники Укртрансбезпеки составили 4 акта о нарушении автотранспортного законодательства.

С целью профилактики нарушений ПДД сотрудничество и совместные отработки продолжаться и в дальнейшем.

С нелегальными перевозчиками ведется борьба по всему Закарпатью (ВИДЕО, ФОТО)