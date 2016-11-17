Закарпатцы смогут бесплатно учиться в ВУЗах Словакии

21.11.2016 (15:02)

Закарпатские студенты смогут бесплатно учиться в словацких ВУЗах

Сегодня, 21-го ноября в Ужгороде рассказали о возможности для закарпатских студентов учиться в словаких в ВУЗах бесплатно. Программу "Free Student" представили в областном центре представители ОО "Словацко-Украинского культурно-образовательного общества".

Это первый проект такого масштаба, который даст студентам из Украины учиться бесплатно в словацких ВУЗах. Речь идет о квоте для украинских студентов в трех ВУЗах Словакии, которые стали участниками проекта: Ружомберском католическом университете, Прешовском университете и Кошицком технического университете. Квота (бюджетные места) распространяются на 30 специальностей на разных факультетах. Квоты отличаются в зависимости от специальностей. В среднем от 10 до 50 мест по каждому направлению. Отбор студентов будет происходить на основе результатов собеседования и тестирования. Абитуриентам, которые успешно сдали тестирование и прошли собеседование, будут предложены бюджетные места. Ученики будут зачислены на курсы словацкого языка и станут участниками программы "Free Student". По окончании курсов выдается сертификат о базовой подготовке, необходимой для обучения в словацких ВУЗах. Для желающих учиться будут организованы ознакомительные туры в университеты для встречи с преподавателями и деканами.

Заместитель декана по зарубежному сотрудничеству и связям педагогического факультета Ружомберского католического университета Душан Ковач, заметил, что учиться можно будет в том числе по направлениям социальная работа, филология, менеджмент, педагогика - будет подготовка учителей разных направлений от химии к языкам. Кроме того, можно будет комбинировать некоторые родственные специальности, например, учить итальянский и английский язык. Срок подачи до весны 2017 года. Студентов, приезжающих на учебу, обеспечиваются жильем поблизости от университета по льготному тарифу. Дотационным будут также на питание.

Председатель организации, доцент Ружомберского католического университета Роман Фрич, отметил, что также можно будет изучать технические специальности в Кошицком техническом университете, в частности, автомобилестроение, возобновляемые источники энергии, есть направления ИТ, а также туристические направления. Кроме того, получив вид на жительство, студент имеет возможность подрабатывать. Также благодаря программе "Эразмус +" имеется возможность учиться определенный период в других странах Европы.

Богдан Тока, участник программы, студент Кошицкого технологического университета, отметил, что благодаря программе и вступление в словацкий ВУЗ, и документы на возможность обучения в Словакии для него и его семьи были очень просты. Богдан, перед этим учился в украинском ВУЗе, и что больше всего поразило в словацком университете - это отношение преподавателей к студентам.

Студенты УжНУ против объединения факультетов (ВИДЕО)