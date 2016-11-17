На Закарпатье полиция изъяла огромную партию "левой" водки (ФОТО)

21.11.2016 (15:37)

Закарпатская полиция конфисковала партию фальсифицированного алкоголя

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Закарпатской области ГЗЭ Нацполиции выяснили, что 32-летний львовянин будет перевозить партию фальсифицированного алкоголя.

Полицейские также установили и его маршрут.

В автомобиле львовянина правоохранители изъяли 8 тысяч бутылок водки украинского торговой марки с поддельными марками акцизного налога Украины.

Стоимость изъятой алкогольной продукции составляет более 500 тысяч гривен

Открыто уголовное производство по ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к изготовлению фальсификата, а также каналы сбыта продукции и каналы поставок поддельных марок акцизного налога Украины.

Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

В Закарпатье полиция задержала авто, которое перевозило водку под видом стройматериалов (ФОТО)