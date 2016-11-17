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Последние платежки за коммуналку повергли закарпатцев в шок (ВИДЕО)

21.11.2016 (15:53)
Платежки за октябрь ударили по карманам закарпатцев
Платежки за октябрь ударили по карманам закарпатцев
Платежки за октябрь ударили по карманам закарпатцев. За полмесяца холодов, когда пришлось включать отопление, суммы на квитанциях увеличились практически вдвое.
В частных домах цена только за газ переваливает за тысячу, в квартирах средняя квитанция составляет 400-500 гривен.
Что говорят об этом сами ужгородцы, смотрите в видеосюжете:



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

22.11.2016 (14:01) / Читатель69

Хули, за это стоял майдан.

21.11.2016 (16:39) / ВИЖУ

ЖИДЫ ПО НОВОМУ:"Да че-ж вы так медленно наши крепостные хохлы дохните?"....А дустом пробовали?