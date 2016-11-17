Последние платежки за коммуналку повергли закарпатцев в шок (ВИДЕО)

21.11.2016 (15:53)

Платежки за октябрь ударили по карманам закарпатцев

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Платежки за октябрь ударили по карманам закарпатцев. За полмесяца холодов, когда пришлось включать отопление, суммы на квитанциях увеличились практически вдвое.В частных домах цена только за газ переваливает за тысячу, в квартирах средняя квитанция составляет 400-500 гривен.Что говорят об этом сами ужгородцы, смотрите в видеосюжете: