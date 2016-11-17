Последние платежки за коммуналку повергли закарпатцев в шок (ВИДЕО)

|Платежки за октябрь ударили по карманам закарпатцев
Платежки за октябрь ударили по карманам закарпатцев. За полмесяца холодов, когда пришлось включать отопление, суммы на квитанциях увеличились практически вдвое.
В частных домах цена только за газ переваливает за тысячу, в квартирах средняя квитанция составляет 400-500 гривен.
Что говорят об этом сами ужгородцы, смотрите в видеосюжете:
Ужгородские пенсионеры со страхом открывают почтовые ящики (ВИДЕО)
Комментарии
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Хули, за это стоял майдан.
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ЖИДЫ ПО НОВОМУ:"Да че-ж вы так медленно наши крепостные хохлы дохните?"....А дустом пробовали?