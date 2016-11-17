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Руководителем Закарпатской таможни хотят назначить "мажора" из Волыни (ФОТО)

21.11.2016 (16:16)
Александр Щуцкий сделал головокружительную карьеру на таможне
Александр Щуцкий сделал головокружительную карьеру на таможне

Исполняющим обязанности начальника Закарпатской таможни Государственная фискальная служба планирует назначить некоего Александра Щуцкого, который сейчас является начальником таможенного поста «Луцк» и параллельно выполняет обязанности заместителя начальника Волынской таможни ГФС.

- Человек, который раньше никогда не работал в Государственной фискальной службе, сделал головокружительную карьеру на таможне, - отмечает Геннадий Москаль. - Четыре месяца назад, в июле этого года Щуцкий впервые попадает в органы ГФС, а уже в сентябре становится начальником таможенного поста «Луцк» и и.о. заместителя начальника Волынской таможни. Единственное, чем он известен на Волыни и за ее пределами, - это автопарком элитных автомобилей (Бентли, Мерседес, Ауди, БМВ), катером, водным мотоциклом и дорогим жильем, которые записаны на жену и родителей.

И теперь вот этого дизайнера по образованию и «мажора» по призванию, который не имеет никакого профессионального опыта в таможенных органах, готовят перебросить в Закарпатье в статусе и.о. начальника таможни. У меня вопрос к председателю ГФС господину Насирову - что это за эксперименты он собирается проводить в Закарпатье Неужели уважаемый председатель ДФС думает, что никто не понимает, с какой целью Щуцкого хотят назначить в Закарпатье, и надеется, что я по этому спокойно буду наблюдать? Если так, то он очень глубоко ошибается.

Закарпатскую таможню сейчас полностью контролирует "файта" из ГФС


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

21.11.2016 (17:06) / 11111

Что грузины кончились???

21.11.2016 (16:46) / Вежливые люди

А чего возмущатся-он за его место уплатили 2 лимона баксов-ему-же их отбить прийдется.
Закарпатцы-ваши горы еще недостаточно лысые.