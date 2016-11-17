Руководителем Закарпатской таможни хотят назначить "мажора" из Волыни (ФОТО)

21.11.2016 (16:16)

Александр Щуцкий сделал головокружительную карьеру на таможне

Исполняющим обязанности начальника Закарпатской таможни Государственная фискальная служба планирует назначить некоего Александра Щуцкого, который сейчас является начальником таможенного поста «Луцк» и параллельно выполняет обязанности заместителя начальника Волынской таможни ГФС.

- Человек, который раньше никогда не работал в Государственной фискальной службе, сделал головокружительную карьеру на таможне, - отмечает Геннадий Москаль. - Четыре месяца назад, в июле этого года Щуцкий впервые попадает в органы ГФС, а уже в сентябре становится начальником таможенного поста «Луцк» и и.о. заместителя начальника Волынской таможни. Единственное, чем он известен на Волыни и за ее пределами, - это автопарком элитных автомобилей (Бентли, Мерседес, Ауди, БМВ), катером, водным мотоциклом и дорогим жильем, которые записаны на жену и родителей.

И теперь вот этого дизайнера по образованию и «мажора» по призванию, который не имеет никакого профессионального опыта в таможенных органах, готовят перебросить в Закарпатье в статусе и.о. начальника таможни. У меня вопрос к председателю ГФС господину Насирову - что это за эксперименты он собирается проводить в Закарпатье Неужели уважаемый председатель ДФС думает, что никто не понимает, с какой целью Щуцкого хотят назначить в Закарпатье, и надеется, что я по этому спокойно буду наблюдать? Если так, то он очень глубоко ошибается.

Закарпатскую таможню сейчас полностью контролирует "файта" из ГФС