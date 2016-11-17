На Закарпатье контрабандисты устроили перестрелку из-за денег

21.11.2016 (16:59)

В перестрелке на Закарпатье двое мужчин получили огнестрельные ранения

Среди ночи 19 ноября в Раховскую полицию поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставлены двое мужчин с огнестрельными ранениями. В больницу прибыла следственно-оперативная группа.

Пострадавшими оказались два жителя Солотвино и Белая Церковь Раховского района в возрасте 44 и 31 год. У одного была раздроблена кость ноги, у другого пуля прошла через ногу навылет.

Оба пострадавшие и их родственники категорически отказываются писать заявления в полицию и давать какие-либо объяснения по этому поводу. В настоящее время оба находятся на лечении за пределами Закарпатья.

Как установили оперативным путем работники полиции, в Белой Церкви около 2.30 ночи 19 ноября, в центре села возле автобусной остановки, произошла «разборка» через долговые обязательства между лицами, которые занимаются контрабандой сигарет. Личность ночного стрелка полиция уже установила - это 41-летний житель Белой Церкви, который задолжал пострадавшим деньги. Стрелял он из пистолета иностранного производства, на месте происшествия найдено с десяток гильз.

Сам подозреваемый скрывается, его разыскивают.

По данному факту Раховская полиция начала уголовное производство по ст.296 ч.4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Следствие должно установить, были ли другие участники ночного инцидента в Белой Церкви.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Полиция выступила с резонансным заявлением о перестрелке в Закарпатье (ВИДЕО, ФОТО)