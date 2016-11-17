Главный люстратор Украины уходит в отставку

21.11.2016 (19:49)

Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности

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Директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности. Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Именно этот день является последним рабочим днем на государственной службе - должности директора департамента по вопросам люстрации Минюста", - написала она."Для меня символично уйти именно в этот день, чтобы сдержать слово и быть достойной и свободной)). Я рада возможности присоединиться к общественным инициативам, которые считаю очень мощным инструментом изменений", - добавила Козаченко.Как известно, 9 октября Козаченко сообщила, что в Украине люстровано 938 человек и среди них - 40 служителей Фемиды. Козаченко была назначена директором департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины 7 ноября 2014 года.