ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Главный люстратор Украины уходит в отставку

21.11.2016 (19:49)
Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности
Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности
Директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности. Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Именно этот день является последним рабочим днем на государственной службе - должности директора департамента по вопросам люстрации Минюста", - написала она.
"Для меня символично уйти именно в этот день, чтобы сдержать слово и быть достойной и свободной)). Я рада возможности присоединиться к общественным инициативам, которые считаю очень мощным инструментом изменений", - добавила Козаченко.
Как известно, 9 октября Козаченко сообщила, что в Украине люстровано 938 человек и среди них - 40 служителей Фемиды. Козаченко была назначена директором департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины 7 ноября 2014 года.

Проверьте родословную : Банки Швейцарии ищут наследников миллиардов
Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

22.11.2016 (07:33) / 22112016

Блин! Завидую европейцам! Вот это жизнь-всего 3 года помучились и живут в раю! Да, только эти европейцы как стадо баранов без пастуха, мечуться по Киеву и конечно Москва им во всем виновата.

21.11.2016 (22:32) / Марат

"Тому я не буду писати пафосних речей, а ввечері піду на головний майдан країни ...".