Главный люстратор Украины уходит в отставку

| Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности
Директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Именно этот день является последним рабочим днем на государственной службе - должности директора департамента по вопросам люстрации Минюста", - написала она.
"Для меня символично уйти именно в этот день, чтобы сдержать слово и быть достойной и свободной)). Я рада возможности присоединиться к общественным инициативам, которые считаю очень мощным инструментом изменений", - добавила Козаченко.
Как известно, 9 октября Козаченко сообщила, что в Украине люстровано 938 человек и среди них - 40 служителей Фемиды.
Козаченко была назначена директором департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины 7 ноября 2014 года.
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Комментарии
Рейтинг: 5
Блин! Завидую европейцам! Вот это жизнь-всего 3 года помучились и живут в раю! Да, только эти европейцы как стадо баранов без пастуха, мечуться по Киеву и конечно Москва им во всем виновата.
Рейтинг: -1
"Тому я не буду писати пафосних речей, а ввечері піду на головний майдан країни ...".