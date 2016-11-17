Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 22 ноября

22.11.2016 (06:53)

В этот день в Ужгороде небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, в горах местами до 3 ° мороза, днем 8-13 ° тепла.

В этот день в Ужгороде небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° тепла, днем 11-13 ° тепла.

Восход 07:49

Закат 16:45

Температура за последние 130 лет 22 ноября:

МАКС: 15.3° (1951)

МИН: -11.0° (1956)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобной Матроны. В народе день этот назывался Мороз Матрена. Крестьяне заметили, если гусь выйдет на лед, продолжение осени будет без морозов. А иней на деревьях в этот день, наоборот, предвещал мороз. Если на Матрену будет туман — к оттепели.