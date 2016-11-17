Трамп объявил о своих планах на первые 100 дней президентства (ВИДЕО)

22.11.2016 (06:59)

Избранный президент США Дональд Трамп обнародовал видео обращение

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Избранный президент США Дональд Трамп обнародовал видео обращение, в котором сообщил о своих планах на посту президента на первые 100 дней. Трамп пообещал отказаться от Транстихоокеанского партнерства, которое было подписано Бараком Обамой 4 февраля 2016 года в Окленде (Новая Зеландия). Также он заявил о намерении отменить экологические ограничения, введенные предыдущим президентом США, призвать Министерство труда провести расследования в отношении рабочих виз и ввести новые запреты на деятельность государственных служащих.По словам Трампа, альтернативой "катастрофическому" для США ТТП, которое он критиковал еще во время предвыборной гонки, станут "справедливые двусторонние торговые сделки", которые вернут в Америку рабочие места."Будет ли это производство стальных, строительных машин или здравоохранение, я хочу, чтобы следующее поколение производства и инноваций развивалось прямо здесь, на нашей родине, в Америке", - сказал он.Трамп сообщил, что уже дал указание своей переходной команде подготовить перечень действий, которые помогут восстановить законы и рабочие места в США.Избранный президент также сообщил, что обратится к Министерству обороны и главе Объединенного комитета начальников штабов с просьбой разработать "комплексный план по защите жизненно-важной инфраструктуры Америки от кибератак и любых других форм атак".19 ноября президент Европейского Совета Дональд Туск в телефонном разговоре с Трампом обратил внимание на необходимость трансатлантического сотрудничества по вопросу Украины.