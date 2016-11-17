Видеорегистратор в Башкирии заснял снежного человека (ВИДЕО)

22.11.2016 (08:02)

Россиянин заснял снежного человека

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Житель башкирского города Учалы. Вадим Гильманов выехал на природу с друзьями. Около горы Иремель перед машиной молодых людей внезапно выбежало неизвестное существо.Все были очень впечатлены увиденным, и даже не сразу поняли, что именно увидели при свете атомобильных фар.- Лось? Медведь!, - терялись в догадках парни. Теперь же, спустя несколько часов, они уверены – перед ними был настоящий снежный человек.Йети, биг-фут, сасквоч, снежный человек – существует множество названий и множество легенд об этом удивительном существе. Часто свидетели рассказывают о встрече с загадочными "снежными людьми", и правда ли это, или выдумки сказать наверняка никто не может. На этот раз интересная история приключилась в России. В сеть попало видео с существом, напоминающим "снежного человека" (0:46), которое перешло дорогу перед автомобилем башкирца Вадима Гильманова, – пишет "Знай" со ссылкой на российские СМИ.