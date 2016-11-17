Закарпатские "пересечники" сегодня собираются на автопробег

22.11.2016 (08:47)

В автопробеге принимают участие семь областей по всей Украине

Автопробег планируется, как акция в поддержку законопроекта Премьера Владимира Гройсмана, который сегодня вносится в Верховную Раду Украины.

"Есть предложение устроить автопробег, который должен состояться сегодня 22.11.2016.

Предлагаем Вам предварительный план маршрута КПП "Ужгород", 8-ая застава, Чопский пограничный отряд, а потом КПП "Чоп-Тиса".

Во время каждой остановки будем требовать от пограничников, а именно, от руководителя Чопского пограничного отряда Билясавец С.Я. вернуть все на свои места (отдельную полосу, линию разворота, без доверенности) !!!

Если Вам интересна данная акция просим поддержать (решение Верховной Рады это параллельно)", - отмечает в сети Фейсбук Александр Кричфалуши.

Начало в 12:00, стадион "Авангард" в Ужгороде.

В автопробеге принимают участие семь областей по всей Украине.





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