Закарпатские "пересечники" сегодня собираются на автопробег

|В автопробеге принимают участие семь областей по всей Украине
Автопробег планируется, как акция в поддержку законопроекта Премьера Владимира Гройсмана, который сегодня вносится в Верховную Раду Украины.
"Есть предложение устроить автопробег, который должен состояться сегодня 22.11.2016.
Предлагаем Вам предварительный план маршрута КПП "Ужгород", 8-ая застава, Чопский пограничный отряд, а потом КПП "Чоп-Тиса".
Во время каждой остановки будем требовать от пограничников, а именно, от руководителя Чопского пограничного отряда Билясавец С.Я. вернуть все на свои места (отдельную полосу, линию разворота, без доверенности) !!!
Если Вам интересна данная акция просим поддержать (решение Верховной Рады это параллельно)", - отмечает в сети Фейсбук Александр Кричфалуши.
Начало в 12:00, стадион "Авангард" в Ужгороде.
В автопробеге принимают участие семь областей по всей Украине.
Руководитель организации "пересечников" рассказал о нововведениях на таможне
Рейтинг: -4
Комментарии
Рейтинг: 0
ПАРНИ КРАСАВЦЫ, УКРАИНА С ВАМИ. ЖАЛЬ У СОСЕДЕЙ КАЦАПСКИХ РАБОВ НИКОГДА ТАК НЕ БУДЕТ - ЖИТЬ ИМ В ГАВНЕ НАВСЕГДА!
Рейтинг: 3
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, КАЦАПСКИЕ РАБЫ СТОЯТ В ОЧЕРЕДЯХ, ЧТОБ КУПИТЬ ДОЛЛАР!!!
Рейтинг: -5
Давно пришло время всех хохлов с паспортами бандерштата ставить на жёсткий контроль. Прибыл с территории, подконтрольной Куеву, - одевай электронный ошейник и носи бейджик, где написано: "Внимание, осторожно! гражданин украины, ФИО и киевская (львовская и проч.) прописка".
Рейтинг: 0
Педик ты и в Москве и в Африке педик!
Рейтинг: 0
1. "акция в поддержку законопроекта Премьера Владимира Гройсмана, который сегодня вносится в Верховную Раду Украины". Так этот законопроект еще никто не видел, как его можно поддержать вслепую?
2. "вернуть все на свои места", в смысле вернуть кандалы для рабов? Понять, внятно сформулировать, что-же хочет большинство "пересечников" так и не получилось за все это время. «Кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным».
3. Для многих изменение с 5 до 30 дней решило-бы 95% проблем, связанных с пересечкой.