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Закарпатские "пересечники" сегодня собираются на автопробег

22.11.2016 (08:47)
В автопробеге принимают участие семь областей по всей Украине
В автопробеге принимают участие семь областей по всей Украине

Автопробег планируется, как акция в поддержку законопроекта Премьера Владимира Гройсмана, который сегодня вносится в Верховную Раду Украины.

"Есть предложение устроить автопробег, который должен состояться сегодня 22.11.2016.
Предлагаем Вам предварительный план маршрута КПП "Ужгород", 8-ая застава, Чопский пограничный отряд, а потом КПП "Чоп-Тиса".
Во время каждой остановки будем требовать от пограничников, а именно, от руководителя Чопского пограничного отряда Билясавец С.Я. вернуть все на свои места (отдельную полосу, линию разворота, без доверенности) !!!
Если Вам интересна данная акция просим поддержать (решение Верховной Рады это параллельно)", - отмечает в сети Фейсбук Александр Кричфалуши.
Начало в 12:00, стадион "Авангард" в Ужгороде.

В автопробеге принимают участие семь областей по всей Украине.


Руководитель организации "пересечников" рассказал о нововведениях на таможне


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

22.11.2016 (14:58) / ВИЖУ

ПАРНИ КРАСАВЦЫ, УКРАИНА С ВАМИ. ЖАЛЬ У СОСЕДЕЙ КАЦАПСКИХ РАБОВ НИКОГДА ТАК НЕ БУДЕТ - ЖИТЬ ИМ В ГАВНЕ НАВСЕГДА!

22.11.2016 (16:03) / ПЕДИК ВОВКА ПУТИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, КАЦАПСКИЕ РАБЫ СТОЯТ В ОЧЕРЕДЯХ, ЧТОБ КУПИТЬ ДОЛЛАР!!!

22.11.2016 (14:27) / ПЕДИК ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Давно пришло время всех хохлов с паспортами бандерштата ставить на жёсткий контроль. Прибыл с территории, подконтрольной Куеву, - одевай электронный ошейник и носи бейджик, где написано: "Внимание, осторожно! гражданин украины, ФИО и киевская (львовская и проч.) прописка".

22.11.2016 (18:05) / Неважно

Педик ты и в Москве и в Африке педик!

22.11.2016 (09:15) / Марат

1. "акция в поддержку законопроекта Премьера Владимира Гройсмана, который сегодня вносится в Верховную Раду Украины". Так этот законопроект еще никто не видел, как его можно поддержать вслепую?
2. "вернуть все на свои места", в смысле вернуть кандалы для рабов? Понять, внятно сформулировать, что-же хочет большинство "пересечников" так и не получилось за все это время. «Кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным».
3. Для многих изменение с 5 до 30 дней решило-бы 95% проблем, связанных с пересечкой.