На Харьковщине учительница пыталась продать ученицу на органы (ФОТО)

22.11.2016 (09:12)

Учительница пыталась продать ученицу

Галина Ивановна почти год разрабатывала свой "бизнес-план" по продаже 13-летней девочки-инвалида за 10 тысяч долларов. «Взяли» продавщицу «на горячем» -- когда она вывела ребенка за территорию интерната, привела девочку к «покупателям» и взяла деньги.

Это нелюдь... ее поймали, но она спокойна.. она с моей родной Харьковщины.. и даже не слишком смущена, а что мол такого особенного... Она Гражданка Украины, ей 52 года, преподаватель украинского языка и литературы специнтерната для трудных подростков в Харьковской области.

Она пыталась продать свою ученицу за 10 тысяч долларов. Подбирала покупателя, торговалась... Предлагала привести девочку в указанное место и усадить в машину к покупателю.

Когда покупатель поинтересовался здоровьем ребенка, намекая, что речь идет об изъятии органов – за 1000 гривен принесла фотографии девочки и медицинскую карту…

Сегодня сотрудники полиции Харьковской области завершили 4-месячную операцию по предотвращению преступления.

Преступление - часть 2 ст. 149 УК Украины – продажа, другая платная передача человека с целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, вовлечения в преступную деятельность, вовлечения в долговую кабалу, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда, совершенные относительно несовершеннолетнего.

Полицейские получили информацию о намерении «педагога» 4 месяца назад, сразу открыли производство и начали оперативный контроль и негласную охрану ребенка.

Сейчас задержанная допрашивается следователями и ждет суда по определению меры пресечения.

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