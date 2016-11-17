Кто ответит за годы беззакония на КПП "Ужгород"?

22.11.2016 (11:23)

При желании "пересечку" можно разблокировать уже сейчас

Журналист и председатель ОО "Западноукраинская Ассоциация владельцев транзитных авто" Павел Билецкий рассказал о встрече активистов и журналистов с руководителем Чопского пркордонного отряда по поводу внезапного установки на КПП "Ужгород" ограждения для ограничения упрощенного движения на "пересечку".

"Сегодня с коллегами-пересечниками посетили Чопский пограничный отряд чтобы выяснить причины установки забора, который блокирует разворот на КПП "Ужгород" и передать обращение от общества автомобилистов по этому же поводу.

Начальник отряда Сергей Билявец "ГОСТЕПРИИМНО" встретил нас словами: "Вы кто?" После чего пригласил нас... во двор на разговор. По сути нашего вопроса он ответил, что просто действует по закону и разворота на КПП "Ужгород" уже не будет. Однако, мы поинтересовались, почему же по-закону начало быть только сейчас? И тогда кто понесет ответственность за то, что делалось не по-закону более 5-ти лет на КПП "Ужгород"? Господин Билявец не смог дать нам ответ на этот вопрос.

На самом деле понятно, что разворот закрыли после блокировки КПП "Ужгород", поскольку, по словавам того же начальника Чопского пограничного отряда, ситуация приобрела резонанс. Но тогда возникает другой вполне закономерный вопрос: почему из-за этого резонанса должны страдать тысячи автомобилистов, владельцев автомобилей на иностранной регистрации. Во-первых, все они и так должны уплатить штрафы за просрочку срока по вывозу своих авто за таможенную территорию Украины, а во-вторых - вынуждены выезжать в Словацкую республику, тратить дополнительное время и терпеть насмешки словацких пограничников и таможенников из нашего законодательства. Или ехать в Венгрию через Чоп и разворачиваясь на мосту (так пограничники загоняют людей на венгерскую территорию) платить штраф от 50 евро...

Кроме того, мы вспомнили господину Билявцу, что в 2013-м году, когда пограничники поставили на КПП "Ужгород" бетонные плиты, заблокировав "пересечку", благодаря огласке в СМИ и нашим действиям, те плиты оттуда через несколько дней забрали. То есть, при желании "пересечку" можно разблокировать уже сейчас.

Напоследок мы зарегистрировали обращение от ОО ЗАВТРА и автовладельцев на иностранных номерах с вышеуказанным требованием и попросили господина начальника Чопского пограничного отряда подумать над вопросом и дать нам ответ, на основе которого будем формировать наши последующие шаги. Надеемся, что здравый смысл и человечность победят в желании мстить всем за действия отдельных людей. Ведь война и вражда против своих же людей никогда к чему хорошему не приводила...", - говорится в сообщении Павла Билецкого.

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