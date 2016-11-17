Кто ответит за годы беззакония на КПП "Ужгород"?

|При желании "пересечку" можно разблокировать уже сейчас
Журналист и председатель ОО "Западноукраинская Ассоциация владельцев транзитных авто" Павел Билецкий рассказал о встрече активистов и журналистов с руководителем Чопского пркордонного отряда по поводу внезапного установки на КПП "Ужгород" ограждения для ограничения упрощенного движения на "пересечку".
"Сегодня с коллегами-пересечниками посетили Чопский пограничный отряд чтобы выяснить причины установки забора, который блокирует разворот на КПП "Ужгород" и передать обращение от общества автомобилистов по этому же поводу.
Начальник отряда Сергей Билявец "ГОСТЕПРИИМНО" встретил нас словами: "Вы кто?" После чего пригласил нас... во двор на разговор. По сути нашего вопроса он ответил, что просто действует по закону и разворота на КПП "Ужгород" уже не будет. Однако, мы поинтересовались, почему же по-закону начало быть только сейчас? И тогда кто понесет ответственность за то, что делалось не по-закону более 5-ти лет на КПП "Ужгород"? Господин Билявец не смог дать нам ответ на этот вопрос.
На самом деле понятно, что разворот закрыли после блокировки КПП "Ужгород", поскольку, по словавам того же начальника Чопского пограничного отряда, ситуация приобрела резонанс. Но тогда возникает другой вполне закономерный вопрос: почему из-за этого резонанса должны страдать тысячи автомобилистов, владельцев автомобилей на иностранной регистрации. Во-первых, все они и так должны уплатить штрафы за просрочку срока по вывозу своих авто за таможенную территорию Украины, а во-вторых - вынуждены выезжать в Словацкую республику, тратить дополнительное время и терпеть насмешки словацких пограничников и таможенников из нашего законодательства. Или ехать в Венгрию через Чоп и разворачиваясь на мосту (так пограничники загоняют людей на венгерскую территорию) платить штраф от 50 евро...
Кроме того, мы вспомнили господину Билявцу, что в 2013-м году, когда пограничники поставили на КПП "Ужгород" бетонные плиты, заблокировав "пересечку", благодаря огласке в СМИ и нашим действиям, те плиты оттуда через несколько дней забрали. То есть, при желании "пересечку" можно разблокировать уже сейчас.
Напоследок мы зарегистрировали обращение от ОО ЗАВТРА и автовладельцев на иностранных номерах с вышеуказанным требованием и попросили господина начальника Чопского пограничного отряда подумать над вопросом и дать нам ответ, на основе которого будем формировать наши последующие шаги. Надеемся, что здравый смысл и человечность победят в желании мстить всем за действия отдельных людей. Ведь война и вражда против своих же людей никогда к чему хорошему не приводила...", - говорится в сообщении Павла Билецкого.
Закарпатские "пересечники" сегодня собираются на автопробег
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Комментарии
Рейтинг: 1
парни красавцы - остальные комменты,пьяных рассистких троллей с центра пропаганды и агитации имени Гебельса в Ленинграде. Парни - Закарпатцы с Вами! Слава Украине.
Рейтинг: 7
Вы думаете что вы крутые? Крутость надо было показывать когда вам повестки пришли на мобилизацию. Как только эта "героическая крутизна" увидела повестки, половина смылась в Россию, а вторая-в европу.
Рейтинг: -1
Украина территория предателей,стоит поманить, как продадут мать родную за иностранную жоповозку.
Рейтинг: 2
Та ты шо, территория предателей. Запомни умник, предателями не рождаются, их делает такими социальный уровень жизни, ответственность которую за этот уровень несут чиновники страны, в первую очередь президент. И что бы ты не делал для своего блага, чиновник всё равно это у тебя украдёт налогами, ростом цен на коммуналку, еду и т. д. Ты видишь только болезнь, а не источник болезни.
Рейтинг: 0
Украина отреклась от Матери-России и только один здравомыслящий сын - Крым не захотел стать блудным и терять на это время.Как говорят крымчане,уж лучше зеленые человечки чем фашики-бандеровцы с"поездом дружбы" с западенщины с "коктелями молотова".
Рейтинг: -3
Да люди спасибо говорят и будут говорить Владимиру Владимировичу, что благодаря ему мы спасли Крым от войны. По логике США, лучше горячая точка «Крым», лучше слёзы, ямы от взорвавшихся бомб и трупы русских, которых совсем не жаль, чем, якобы, оккупация Россией этого полуострова. Мирная, свободная, чистая, но «оккупация»!!! Да, для амеров лучше кровь и отмывание денег, лучше базы НАТО, чем вежливые солдаты в Крыму.Вы понимаете, что было бы с Севастополем?..........
Рейтинг: 1
..........Бандеровцы вытоптали бы всю землю в городе-герое, потому что он пахнет русским духом. Духом погибших русских моряков… Да и только ли русских? И, как тяжело бы ни было об этом говорить, наших братьев тоже – украинцев, а ещё белорусов, грузинов, татар, евреев… Любому здравомыслящему человеку будет мила такая «оккупация», чем война и смерть в «демократической» стране. Худой мир лучше хорошей войны!!! Боже! Видишь ли ты с небес, что мир сошёл с ума??? Верни, Боженька, разум тем, кого лишили их проклятые американцы и Порошенко…
Рейтинг: 4
ДАВНО ПОРА ВЫТОПТАТЬ РАБСКУЮ КАЦАПСКУЮ ВОНЬ!!!