Украина запретила ввоз мяса из Венгрии

22.11.2016 (11:40)

В Венгрии зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В Венгрии из-за инфекции убили десятки тысяч птиц. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины ввела запрет на импорт птицы, мяса птицы и субпродуктов из Венгрии.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных в Венгрии и Германии зарегистрированы случаи заболевания птицы высокопатогенным птичим гриппом H5N8, а на территории Болгарии - болезнью Ньюкасла.

"Держпродспоживслужбою введены ограничения на ввоз птицы, продуктов и сырья из нее (за исключением продуктов и сырья, прошедших обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителей указанных заболеваний)", - говорится в сообщении.

Вспышки гриппа птицы и болезни Ньюкасла зарегистрированы также среди диких и перелетных птиц в таких странах восточной и западной Европы: Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Германия.

В частности, в Венгрии птичий грипп бушует в районаx-медье Бекеш, Бач-Кишкун и Чонграда.

В Управлении национальной продовольственной безопасности Венгрии объявили, что все птицы в селаx Кишкунмайша и Бугаца, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа в радиусе одного километра были обезврежены, чтобы предотвратить распространение инфекции. Речь идет о десятках тысяч животных. Фермеры получают компенсацию от правительства Венгрии.

Кроме того, в циx районаx люди имеют держать птаxив в зачинениx примищенняx, чтобы уменьшить вероятность контакта с дикими животными.

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