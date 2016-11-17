Берега реки в Ужгороде украшают ковры мусора (ВИДЕО)

|Вдоль реки Уж «расползлись» целые острова хлама
На десятки метров вдоль реки Уж «расползлись» целые острова из пластиковых бутылок, полиэтилена и другого хлама. Под кучами мусора не видно даже берегов Славянской набережной в Ужгороде.
Все принесла большая вода. И хотя после наводнения прошло уже почти две недели - здесь так никто и не убрал.
В горсовете говорят - теоретически, набережные должны были быть на балансе «водников». В бассейновом управлении водных ресурсов реки Тиса объясняют - тендер на расчистку берегов не выиграли, поэтому и убирать здесь не будут.
За все возьмется подрядная организация, - объясняют в горсовете. Правда, когда - неизвестно.
Подробнее в видеосюжете:
Река Уж в Ужгороде катастрофически мелеет, еще немного и она исчезнет (ВИДЕО)