Как выбрать хорошую электронную сигарету?

|Электронная сигарета – это аксессуар, который всегда с вами
Электронные сигареты появились на рынке не так давно, но уже стали достаточно популярными среди населения. Ведь очень часто курильщики чувствуют неодобрение со стороны общества. Тем более, что постоянно проводиться разная борьба с курением. Запрет курения в общественных местах, на улицах и в скверах вызывает у заядлых курильщиков множество проблем и неудобств.
Но теперь, можно купить электронную сигарету
во многих магазинах, например “Кальянчик” и вы всегда сможете быть спокойны за своё здоровье и окружающих. Ваше курение никаким образом не может повредить людям, которые находятся рядом с вами. Электронная сигарета не несет такого пагубного влияния на организм, как обычная. Но и ее нужно правильно выбрать, чтобы не ошибиться. Поэтому, если вы решили купить электронную сигарету эта статья вам будет чрезвычайно полезна.
На что обратить внимание в первую очередь?
Для начала нужно определиться с целью электронной сигареты именно для вас, ведь от цели напрямую зависит выбор модели устройства. Обычная электронная сигарета состоит из таких частей: аккумулятор, картридж и атомайзер.
Аккумулятор подает энергию на основное устройство и отвечает за создание густого дыма и насыщенного вкуса. Различные модели электронных сигарет могут быть оснащены аккумулятором автоматического или ручного режима. Соответственно ручной режим включается и выключается соответствующей кнопкой на панели. Автоматический режим начинает работу сам благодаря наличию современного датчика.
Второе, на что следует обратить внимание – это испаритель. Он тоже может быть разных типов. Это картомайзер, атомайзер и клиромайзер. Разница между ними заключается в принципе работы и имеющихся функциях.
Картомайзер – это разновидность испарителя, выполнен преимущественно из пластика. У него внутри находится наполнитель ( как правило, синтепон или хлопок), пропитанный жидкостью. Так же картомайзер стоит на порядок дешевле, а количество дыма выдает больше.
Атомайзер – это обычный испаритель, который используется для превращения жидкости для курения в дым. Это главный элемент любой электронной сигареты. В составе атомайзера есть жаростойкая нить и спираль из нихрома, которая обмотана вокруг самой нити. Нихромовая спираль имеет большое сопротивление и поэтому при нагреве до 100 градусов и более жидкость для курения начинает испаряться и образовывать дым.
Клиромайзер по своему строению – это картридж, который соединяется с атомайзером в прозрачном контейнере. Принцип работы не отличается от картомайзера. А вот преимущества есть. Контроль уровня жидкости для курения возможен только в такой модели установки.
Какой аккумулятор лучше выбрать?
Еще одна особенность, на которую следует обратить внимание – это расположение испарителя. Испаритель, расположенный в верхней части делает дым теплее, чем нижний. Сопротивление нагревательного элемента тоже важный показатель качества устройства. Чем ниже сопротивление, тем лучше будет работать испаритель при высоких напряжениях. Это даст возможность получать густой дым, но с другой стороны повлияет на долговечность сигареты.
При покупке электронной сигареты особое внимание уделите аккумулятору. Качественная батарея должна долго служить и обеспечивать максимальное количество энергии, которую возможно подать на спираль. Конечно, выбор зависит и от интенсивности курения. При курении несколько раз в день вам спокойно хватит и накопителя до 500 mA / h. Хотите курить чаще – отдавайте предпочтение аккумулятору не менее 900 mA / h. А вот если вы желаете курить постоянно, следует покупать электронную сигарету с чрезвычайно полезной функцией Pass-through. Эта функция позволяет батарее заряжаться непосредственно во время процесса курения. Также для любителей покурить часто, лучше выбирать емкость с жидкостью большего объема, чем принято для стандартных электронных сигарет.
Последний, но не менее важный показатель, это внешний дизайн. Электронная сигарета – это аксессуар, который всегда с вами и он должен Вам нравиться. Что же до практичности лучше выбирать черный пластик. Такой материал лучше проявляет себя при использовании, по сравнению с белым или прозрачным. Он и пачкается меньше и царапины не так сильно заметны. Для зимней поры года лучше отдать предпочтение не металлическому корпусу, или же корпусу с особым покрытием soft touch.