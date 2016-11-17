В Ужгороде появилась бесплатная доставка дров (ФОТО)

22.11.2016 (13:34)

Дрова в центре Ужгорода

Паводковая волна нанесла в столицу Закарпатья немало коряг, сухих стволов деревьев и веток. Недавно спасатели освободили от них опоры пешеходного моста, где накопилось больше всего древесины. Часть спасатели вывезли, а часть - до сих пор осталась.

Однако до сих пор на побережьях Ужа немало дров.

Сейчас на побережьях Ужа можно легко собрать не одну машину дров, которыми могла бы греться не одна семья. А учитывая то, что активисты сейчас активно борются с вырубкой лесов, ужгородцам даже в лес ходить не надо. Дрова приносит сама им сама река с Великоберезнянского и Перечинского районов.

Поэтому создается впечатление, что природа сама заготавливает для людей альтернативные виды отопления. Осталось только перевести газовые котлы на твердотопливные.

А может, все же стоит убрать центральную часть города от того, что нанесла стихия? - но к сожалению это сделать некому...

Берега реки в Ужгороде украшают ковры мусора (ВИДЕО)