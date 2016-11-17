Украина уже обошла Африку по уровню обнищания населения

22.11.2016 (13:54)

За год украинцы стали беднее на 19%

За последний год Украина, Россия и Аргентина вошли в тройку лидеров по уровню снижения благосостояния населения. В процентном соотношении благосостояние жителей этих стран сократилось наиболее ощутимо.

Об этом идет речь в докладе Global Wealth Report, подготовленным специалистами Credit Suisse.

Украинские домохозяйства обеднели на 19%, российские — на 15%, аргентинские — на 27%. В качестве основной причины снижения уровня доходов эксперты называют неблагоприятные колебания курсов валют. Напомним, в Украине курс валютной пары доллар/гривна в ноябре на наличном рынке уже пересек психологическую отметку в 27 грн/$.

В списке аутсайдеров также Молдова и Белоруссия, Казахстан, Индия и ряд стран Африки. Все эти государства включены в группу, где на взрослого человека приходится менее $5 тыс. Для сравнения — Польша и Румыния относятся к группе стран, где состояние на одного взрослого человека колеблется в пределах от $5 тысяч до $25 тыс.

Определенное снижение уровня благосостояния в 2016 году ощутили и жители Великобритании, где решающим фактором стали результаты Brexit. Доходы британцев уменьшились примерно на 10%.

Больше всего в процентном выражении выросли личные доходы в Японии — на 19%. Это произошло на фоне укрепления иены к доллару. В тройке лидеров — также Новая Зеландия и Гонконг.

В общей сложности в период со средины 2015 года до средины 2016 года совокупное состояние населения в мире увеличилось на 1,4%, до $ 256 трлн. В настоящее время среднее состояние на каждого взрослого человека составляет $52,8 тыс.

Как "Вести" писали ранее, Украина заняла 109 место из 149 в рейтинге процветания. Нащи ближайшие соседи оказались гораздо успешнее - Польша расположилась на 34-м месте, Грузия - на 84-м, Россия - на 95-м, Беларусь - на 98-м.

Кроме того, наша страна в рейтинге репутации стран оказалась в хвосте списка. Государства из первой десятки сетуют на проблемы с демократией и ксенофобией.

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