Украина уже обошла Африку по уровню обнищания населения

|За год украинцы стали беднее на 19%
За последний год Украина, Россия и Аргентина вошли в тройку лидеров по уровню снижения благосостояния населения. В процентном соотношении благосостояние жителей этих стран сократилось наиболее ощутимо.
Об этом идет речь в докладе Global Wealth Report, подготовленным специалистами Credit Suisse.
Украинские домохозяйства обеднели на 19%, российские — на 15%, аргентинские — на 27%. В качестве основной причины снижения уровня доходов эксперты называют неблагоприятные колебания курсов валют. Напомним, в Украине курс валютной пары доллар/гривна в ноябре на наличном рынке уже пересек психологическую отметку в 27 грн/$.
В списке аутсайдеров также Молдова и Белоруссия, Казахстан, Индия и ряд стран Африки. Все эти государства включены в группу, где на взрослого человека приходится менее $5 тыс. Для сравнения — Польша и Румыния относятся к группе стран, где состояние на одного взрослого человека колеблется в пределах от $5 тысяч до $25 тыс.
Определенное снижение уровня благосостояния в 2016 году ощутили и жители Великобритании, где решающим фактором стали результаты Brexit. Доходы британцев уменьшились примерно на 10%.
Больше всего в процентном выражении выросли личные доходы в Японии — на 19%. Это произошло на фоне укрепления иены к доллару. В тройке лидеров — также Новая Зеландия и Гонконг.
В общей сложности в период со средины 2015 года до средины 2016 года совокупное состояние населения в мире увеличилось на 1,4%, до $ 256 трлн. В настоящее время среднее состояние на каждого взрослого человека составляет $52,8 тыс.
Как "Вести" писали ранее, Украина заняла 109 место из 149 в рейтинге процветания. Нащи ближайшие соседи оказались гораздо успешнее - Польша расположилась на 34-м месте, Грузия - на 84-м, Россия - на 95-м, Беларусь - на 98-м.
Кроме того, наша страна в рейтинге репутации стран оказалась в хвосте списка. Государства из первой десятки сетуют на проблемы с демократией и ксенофобией.
Как в Ужгороде выживают бездомные? (ФОТО)
Рейтинг: 3
Комментарии
Рейтинг: 1
Стабилизация от последствий путекономики начнётся сразу после того, как:
1. Государственный язык на расии - русский, украинский, польско-румынский, мадьярский, греческий ровно как цыганско-молдаванский станут региональными!
2. Обратиться с нижайшим поклоном к Украине, Польше, Грузии с просьбой признать всех ватников коренными жителями о. Новой земли и Южного берега моря Лаптевых с предоставлением постоянной прописки
3. Руководителей единоросов нарядить в верёвочный галстук и украсить ими столбы в маскве!
4. Слёзно и искренне покаяться
Рейтинг: 0
Стабилизация от последствий майдана начнётся сразу после того, как:
1. Государственный язык на Украине - Русский, украинский, польско-румынский, мадьярский, греческий ровно как цыганско-молдаванский станут региональными!
2. Обратиться с нижайшим поклоном к России с просьбой признать всех бандеровцев коренными жителями о. Новой земли и Южного берега моря Лаптевых с предоставлением постоянной прописки
3. Руководителей радикальных партий нарядить в верёвочный галстук и украсить ими столбы в Киеве!
4. Слёзно и искренне покаяться!!!
Рейтинг: -5
КАЦАПЫ ЭТО ПОЗОРИЩЕ, С ТАКИМИ ЗАПАСАМИ НЕФТИ, ГАЗА, АЛМАЗОВ, БОКСИТОВ, ЗОЛОТА ИТД ПАСТИ ЗАДНИХ!!!!!! ПУТЕН УРА!!!
Рейтинг: -3
ПОСМОТРИТЕ КАК КАЦАПНЯ СТРОИТ СВОЙ РУСКИЙ МИР, РАЗБОМБИЛИ ДАМБАСС СОТВОРИЛИ С НЕГО ВТОРОЙ КНДР, ОБОКРАЛИ КРЫМ ПРЕВРАТИЛИ В ПОМОЙКУ!!!
Рейтинг: -4
Все любители рускава мира, будут нищими вечно!!!
Рейтинг: 8
Достоверный фильм о том, что реально произошло на в украине от правдивого, никогда не идущего на компромисс с ложью Оливера Стоуна.http://rutor.info/torrent/535535/ukraina-v-ogne_ukraine-on-fire-2016-hdtv-1080i-r2
Рейтинг: 0
Это расиская порнушка для ватных спитых мозгов...
Рейтинг: 7
Генеральный конструктор украинского авиационного госконцерна «Антонов» Дмитрий Кива переехал из Киева в Баку, где собирается приступить к созданию азербайджанской авиационной промышленности. Об этом сообщает RNS. По словам Кивы, его решение было обдуманным и взвешенным. «Надеюсь, мне удастся реализовать авиационные проекты в интересах Азербайджана», — сообщил он. Причина, по которой генконструктор покинул Украину — упразднение его должности в АНТК по указке «высокого начальства». «Другого выхода у меня просто не было», — добавил Кива.
Рейтинг: 4
Теперь снова начинать с начала: Шар Монгольфьер с овечками, воздушный змей,планер с горки... Бедная украина,глупая страна...
Рейтинг: 7
Годовщине майдауна и кровавого вооруженного переворота посвящается.