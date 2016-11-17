Фильм Оливера Стоуна побил рекорд по просмотрам : Украина в огне. Ukraine on Fir (ВИДЕО)

|Лента «Украина в огне» посвящена протестным акциям на Майдане в Киеве
Полная версия документального фильма Оливера Стоуна "Украина в огне" с русским переводом опубликована на YouTube 21 ноября, в третью годовщину Майдана.
Лента «Украина в огне» посвящена протестным акциям на Майдане в Киеве, происходившим в конце 2013 — начале 2014 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в беспорядки, и в итоге привели к насильственной смене власти в республике.
Интервью для фильма Стоуна, в частности, дал бывший президент Украины Виктор Янукович. Также высказался и российский лидер Владимир Путин.
Отдельное место в сюжете картины «Украина в огне» отведено украинским правым радикалам, на плечах которых и пришел к власти новый режим. Лента дает небольшой экскурс в историю украинского национализма, от ОУН-УПА до «Правого сектора».
Основная идея картины «Украина в огне» противоречит преобладающей точке зрения западных СМИ, однако лента была признана лучшей на кинофестивале в Италии, проходившего в сицилийском городе Таормина.
Оливер Стоун (William Oliver Stone) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, обладатель большого числа кинопремий (в том числе трёх «Оскаров»).
Комментарии
Рейтинг: 5
фИЛЬМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВДИВЫЙ!, Хотя для себя ничего нового в этом фильме я не увидел...Думаю О, Стоуну надо снимать 2 серию- "Украина в дерьме"
Рейтинг: -2
Вторая серия будет - "расия вперде"!