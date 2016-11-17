Фильм Оливера Стоуна побил рекорд по просмотрам : Украина в огне. Ukraine on Fir (ВИДЕО)

22.11.2016 (15:22)

Лента «Украина в огне» посвящена протестным акциям на Майдане в Киеве

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Полная версия документального фильма Оливера Стоуна "Украина в огне" с русским переводом опубликована на YouTube 21 ноября, в третью годовщину Майдана. Лента «Украина в огне» посвящена протестным акциям на Майдане в Киеве, происходившим в конце 2013 — начале 2014 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в беспорядки, и в итоге привели к насильственной смене власти в республике.Интервью для фильма Стоуна, в частности, дал бывший президент Украины Виктор Янукович. Также высказался и российский лидер Владимир Путин.Отдельное место в сюжете картины «Украина в огне» отведено украинским правым радикалам, на плечах которых и пришел к власти новый режим. Лента дает небольшой экскурс в историю украинского национализма, от ОУН-УПА до «Правого сектора».Основная идея картины «Украина в огне» противоречит преобладающей точке зрения западных СМИ, однако лента была признана лучшей на кинофестивале в Италии, проходившего в сицилийском городе Таормина.Оливер Стоун (William Oliver Stone) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, обладатель большого числа кинопремий (в том числе трёх «Оскаров»).