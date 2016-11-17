Двоих украинцев жестоко избили в Польше

22.11.2016 (15:55)

Пьяные поляки избили двоих украинцев

В польском городе Рудник-над-Санем пьяные поляки избили двоих украинцев. Инцидент произошел вечером в субботу, 19 ноября. У одного из избитых мужчин сломана рука.

Полиция задержала двух нападающих и установила личность третьего. Всем злоумышленникам от 19 до 24 лет.

Как сообщает RMF FM, полиция установила, что к украинцам, которые сидели в пиццерии, подошел человек и приказал им покинуть заведение. Вероятно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Один из украинцев вышел на улицу и там его избили. Второй пошел в магазин, находящийся неподалеку пиццерии, и там на него также напали.

Один из пострадавших украинцев заявил, что избиение не имело ничего общего с национальной основой и это было "обычное нападение".

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Сегодня, 22 ноября, правоохранители допросят второго пострадавшего, свидетелей инцидента и нападающих.

Нападавшим грозит до 3-х лет лишения свободы.

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