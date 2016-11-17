Двоих украинцев жестоко избили в Польше

|Пьяные поляки избили двоих украинцев
В польском городе Рудник-над-Санем пьяные поляки избили двоих украинцев. Инцидент произошел вечером в субботу, 19 ноября. У одного из избитых мужчин сломана рука.
Полиция задержала двух нападающих и установила личность третьего. Всем злоумышленникам от 19 до 24 лет.
Как сообщает RMF FM, полиция установила, что к украинцам, которые сидели в пиццерии, подошел человек и приказал им покинуть заведение. Вероятно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Один из украинцев вышел на улицу и там его избили. Второй пошел в магазин, находящийся неподалеку пиццерии, и там на него также напали.
Один из пострадавших украинцев заявил, что избиение не имело ничего общего с национальной основой и это было "обычное нападение".
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Сегодня, 22 ноября, правоохранители допросят второго пострадавшего, свидетелей инцидента и нападающих.
Нападавшим грозит до 3-х лет лишения свободы.
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Комментарии
Рейтинг: 1
Нигде свинохохлов не любят,даже у пшеков,в отличие от из пропиндосских руководителей.
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Один из пострадавших украинцев заявил, что избиение не имело ничего общего с национальной основой и это было "обычное нападение".... Да и нападением это называть не стоит, просто великоможные паны, объяснили место быдлу, где его место, куда они попали и кто они есть... Так что всё правильно, никаких преследований на национальной почве...профбеседа на доступном языке!!!
Рейтинг: 1
Укробыдлу одичалому никак не объяснишь, что их галицкий свидомый мир это горилка,самогон, лапти и репа никому не нужны...21 век на улице...!
Рейтинг: -2
Рузькому одичалому быдлу никак не объяснишь, что их руский мир это водка, калаши, лапти и репа никому не нужны...21 век на улице...!