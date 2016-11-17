Как пьяный ужгородец "развел" полицейских (ФОТО)

22.11.2016 (16:31)

За ложный вызов полиции ужгородца привлекли к ответственности

Вчера около 9 часов вечера ужгородские патрульные получили сообщение о грабеже на площади Шандора Петефи. На месте происшествия полицейские обнаружили заявителя.

Мужчина сообщил, что несколькими минутами ранее группа лиц, одетых в спортивную одежду похитила у него мобильный телефон.

Патрульные сразу начали осмотр прилегающих территорий в поисках злоумышленников. Через некоторое время похожий телефон полицейские обнаружили на одной из скамеек в центре города. Заявитель доказал, что является владельцем мобильного, введя пинкод, а затем признался, что кражи не было, он забыл, где положил телефон, поэтому и позвонил на 102.

Патрульные освидетельствовали мужчину в областном диспансере - заключение положительное, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего его доставили в горотдел для дачи объяснений и составления админматериалов. В действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения, в том числе за заведомо ложный вызов полиции. Меру наказания установит суд.

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