СОЦОПРОС : "Батькивщина" и Тимошенко удерживают лидерство в рейтингах

22.11.2016 (17:02)

Тимошенко опережает Порошенко

Если бы президентские выборы состоялись в середине ноября, победу на них одержала бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют свежие данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и перезентованного во вторник на пресс-конференции.

По результатам анонимного опроса методом "тайного ящика" среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором, больше симпатий имеет Юлия Тимошенко - 24%. Действующий президент набирает 17,9%. Далее следуют Вадим Рабинович, Анатолий Гриценко, Олег Ляшко и Юрий Бойко, которые имеют близкие результаты в районе 9-10%.

Также респондентам задавали вопрос: "Если бы во второй тур выборов президента Украины вышли Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, за кого бы из этих кандидатов Вы проголосовали?". Ответы распределились следующим образом: около 23,8% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 17% - за Петра Порошенко.

В партийных рейтингах тоже лидирует партия Юлии Тимошенко. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине ноября, наибольшую поддержку получила бы ВО "Батькивщина" - 20%. Далее по уровню поддержки идут "Блок Петра Порошенко" (13,3%), Радикальная партия Олега Ляшко (9,8%), "Оппозиционный блок" (9%), партия "За жизнь" (8,2%), "Самопомощь" (6,0%) и "Гражданская позиция" (5.8%). Партия "Свобода" на грани прохождения (4,9%).

По этому же опросу 63% украинцев соглашаются, что страна нуждается в полной перезагрузке власти.

Опрос проведен Киевским международным институтом социологии с 4 по 13 ноября 2016 года по заказу клиента. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

19,1% проголосовали бы за "Батькивщину",

13,2% – за "Блок Петра Порошенка",

10,1% – за "оппозиционный блок",

9% – за Радикальную партию,

8,1% – за партию "За жизнь"

6,1% – за "Гражданскую позицию",

6% – за "Самопомощь",

5,5% – за "Свободу",

3% – за партию "Хвыля" (партия Саакашвили),

2,4% – за "УДАР",

2,3% – за партию Гройсмана (несуществующую),

1,9% – за "Демократический альянс",

1,6% – за "Партию простых людей",

11,8% - за другие партии.

21,3% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,

18,5% – за Петра Порошенка,

11,7% – за Вадима Рабиновича,

10,5% – за Анатолия Гриценко,

9,4% – за Юрия Бойко,

9,4% – за Олега Ляшко,

7,2% – за Андрея Садового,

4,5% – за Олега Тягнибока,

3,1% – за Дмитрия Яроша,

0,4% – за Андрея Билецкого,

4% - за другого кандидата

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