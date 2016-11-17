Слепые поводыри : Антирейтинг власти побил все рекорды

22.11.2016 (19:59)

Можно что-то посоветовать этим проходимцам во власти?

Почти три четверти украинцев не удовлетворены работой центральных органов власти, прежде всего - президента Украины, главы Кабинета министров и спикера Рады. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных исследований София.

Согласно данным опроса, категорически не одобряют работу Порошенко на должности президента 47,6% опрошенных, скорее не одобряют — 26,9%, полностью одобряют — 2,4%, скорее одобряют — 17,1%. Затруднились ответить 6% опрошенных.

В то же время деятельность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана категорически не одобряют 44,4%, скорее не одобряют 26,6%, полностью одобряют 2,9%, скорее одобряют — 19%. Затруднились ответить 7,1% респондентов.

Деятельность председателя Верховной Рады Андрея Парубия на его должности категорически не одобряют 47,1% респондентов, скорее не одобряют — 23,8%, полностью одобряют 1,9%, скорее одобряют — 15%. Затруднились ответить 12,2% украинцев.

Работу Генерального прокурора Украины Юрия Луценко негативно оценивают в целом 70,6% респондентов.

Можно что-то посоветовать этим проходимцам во власти? Как можно быстрее собрать чемоданы и сматываться из страны...