Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 23 ноября

23.11.2016 (06:57)

Ночью в Ужгороде небо было ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня

В Закарпатской области малооблачно. Ночью и утром на большей части территории области туманы.

Ветер юго-восточный 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 2 ° тепла -3 ° мороза, на высокогорье 5-7 ° тепла, днем 8-13 ° тепла.

Ночью в Ужгороде небо было ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 1 ° тепла -1 ° мороза, днем 11-13 ° тепла.

Восход 07:50

Закат 16:44

Температура за последние 130 лет 23 ноября:

МАКС: 13.3° (1969)

МИН: -11.3° (1954)

Народный прогноз погоды: 23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. В народе говорили: «С Ераста жди ледяного наста». Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью. Погода в это время довольно изменчива: «Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу».