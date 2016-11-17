Курс валют на 23 ноября (+ новости экономики)

23.11.2016 (08:14)

НБУ пересмотрел валютные ограничения

Нацбанк разрешил уполномоченным банкам осуществлять на фондовых биржах собственные операции с производными финансовыми инструментами (деривативами), базовым активом которых является иностранная валюта или ее курс.

Это расширит перечень доступных операций с иностранной валютой, предоставит возможность хеджировать валютные риски, а следовательно, уменьшит давление на межбанковский валютный рынок, говорится в сообщении.

Банкам-участникам международных платежных систем разрешили покупать и перечислять иностранную валюту на основании индивидуальных лицензий НБУ, если целью является размещение гарантийного депозита в инвалюте на счетах международных платежных систем за пределами Украины.

"Сегодня юридические лица могут покупать и перечислять на основании индивидуальной лицензии инвалюту на сумму не более $50 тыс. в эквиваленте в течение календарного месяца. Благодаря этому шагу банки смогут выполнять свои обязательства перед международными платежными системами и обеспечивать для клиентов проведение расчетов с использованием платежных карт международных платежных систем (VISA, MasterCard)".

Также регулятор установил единый для всех банков срок приведения общей длинной открытой валютной позиции в соответствие до значения установленного лимита. До сих пор банкам на это давался 1 год, в течение которого банк должен был реализовывать согласованный с НБУ план мероприятий по устранению превышения лимита. Отныне, банки получат возможность реализовывать такой план мероприятий к 1 января 2019 года.

Гривна укрепляется к доллару и евро

Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 22 ноября составил 25.66 грн за 1 доллар, что на 12 коп меньше, чем 21 ноября.

Общий объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 21 ноября составил 112.6 млн. долларов США (в эквиваленте), из них долларов США – 112.6 млн. долларов.