На Закарпатье открыли новую гидроэлектростанцию (ФОТО)

23.11.2016 (08:52)

В Закарпатье открыта Брустурянская гидроэлектростанция

Вчера, 22 ноября, на Тячевщине в Лопухове открыта новая гидроэлектростанция - Брустурянка, разработанная по новым инженерными идеям.

Как известно, по Закарпатью протекает более 9 тысяч рек и ручьев и все имеет мощный потенциал для развития гидроэнергетики. При этом на Закарпатье буквально до прошлой пятницы функционировали только три гидроэлектростанции - Теребле-Рицкая, Оноковская и Ужгородская, и в Билинская мини - ГЭС.

Теперь еще открыта Брустурянская гидроэлектростанция, которую посетил и официально открыл разрезав ленту губернатор области Геннадий Москаль и руководство Тячевского района. Как указано инженерами, которые разрабатывали её, по сравнению с другими ГЭС - эта отличается высокой мобильностью.

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