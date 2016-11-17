В Закарпатье обговорили перспективы развития туризма (ВИДЕО)

23.11.2016 (14:10)

Необходимо развивать туристический потенциал Закарпатья

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Более миллиона туристов посетили в этом году Закарпатья. Однако наша область надеется на еще лучшие результаты. Для этого специалисты провели встречу, на которой обсудили вопросы объединения туристического рынка.Участники согласились, что необходимо развивать потенциал края, рекламировать региональный бренд. На собрании показали первые результаты в этом направлении.Денис МАН директор Департамента экономического развития и торговли Закарпатской ОГА: - Я напомню, что у нас есть утвержденный туристический бренд Закарпатской области. Сейчас мы работаем над разработкой маркетинга для его распространения. Хорошо понимаем, что это не должно быть элемент, носителем которого является власть. Это должен быть элемент, носителем которого является рынок. Я хотел бы показать пример его применения в цветном виде. Это его первый вид. Второй вариант в черно-белом виде. Наши туристско-информационные центры обеспечим для начала элементарной символикой, чтобы в них были материалы по туристического бренда. Надеюсь, в дальнейшем это будет делать туристический рынок.К продвижению имиджа Закарпатья призывают неравнодушных активистов, сети туристических услуг и средства массовой информации. Основная цель - здоровая конкуренция с другими областями и даже государствами.Александр ШЕРШУН председатель Ассоциации специалистов туристического сопровождения Закарпатья: - Даже в позапрошлом году была четко выраженная сезонность: новогодняя, ​​майская и в конце лета. В частности, в августе было у нас много народа. А потом был «штиль», тишина. Последние два года я как экскурсовод понимаю, что у нас эта ситуация выравнивается. Все должны понимать общую ответственность и работать для того, чтобы бренд Закарпатья становился сначала национальным (куда хотелось бы ехать в любое время года: в ноябре, когда дожди, в декабре, когда тишина), а позже международным брендом, который бы работал « круглогодично », чтобы у нас не было сезонности, и мы все были заинтересованы в этой деятельности.В настоящее время около 60 экскурсоводов работают в Ассоциации специалистов туристического сопровождения Закарпатья. Во всей области гидов в разы больше. Нередко именно благодаря их рекомендациям туроператоры направляют путешествующих в наш край на различные фестивали.Александр ШЕРШУН председатель Ассоциации специалистов туристического сопровождения Закарпатья: - Не хочу хвастаться, но по моей рекомендации в этом году на «Закарпатское Божоле» приехало 120 человек. То есть я не пиар-агентство, а не туроператор, я обычный экскурсовод. И это приятно, что на такие события люди приезжают.Наша область должна стать лидером в проведении винных фестивалей. Специалисты говорят: для этого есть все необходимые ресурсы. Всего же в крае необходимо повышать конкурентоспособность рынка, однако работать совместно для продвижения имиджа. Для этого на собрании решили создать туристическую организацию Закарпатья. Впоследствии выберут руководящие органы и утвердят устав.