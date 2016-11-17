Мукачевский горсовет выставил себя на посмешище

23.11.2016 (14:58)

Уровень Мукачевского горсовета ниже плинтуса!

Документы о создании в Мукачево транспортного коммунального предприятия слово в слово списаны с аналогичных документов Хмельницкого горсовета.

Анонсированным созданием в Мукачево коммунального транспортного предприятия городские власти выставили себя на посмешище. Документы оказались скопированными с Хмельницкого, а в одном из пунктов указывается, что транспортное предприятие будет отчитываться в Хмельницком городском совете.

Документ, обнародованный Мукачевским горсоветом, скопирован слово в слово с официального сайта Хмельницкой горсовета - «Устав коммунального предприятия по организации работы городского пассажирского транспорта».

Решение 19 сессии Мукачевского горсовета 7 созыва. Списанный документ расположен в конце списка под порядковым номером 37 «О создании Мукачевского городского коммунального предприятия «Общественный транспорт Мукачево »(Решение №408).

То, что Устав полностью списан, может убедиться каждый, кто умеет читать. Но самое интересное то, что в разделе 8 устава «Учет и отчетность» Пункт 8.6 представлен так:

«8.6. На основе данных бухгалтерского учета предприятия составляется финансовая отчетность. Предприятие обязано ежегодно не позднее чем до 1 июня предоставлять государственному регистратору Хмельницкого городского совета финансовую отчетность в составе годового баланса и отчета о годовых финансовых результатах предприятия за прошлый год.»

- Если Мукачевский мэр готов потратить 100 миллионов городских денег на создание коммунального транспортного предприятия, но не способен написать оригинальный документ, у меня возникают большие сомнения в его компетентности, - отмечает Геннадий Москаль. - Списан устав - доказательство, что уровень Мукачевского горсовета ниже плинтуса! Можно, конечно, предположить, что мукачевское коммунальное предприятие действительно будет отчитываться об использовании средств Хмельницком горсовете. Но тогда это какое-то совершенно странное нововведение в работе органов местного самоуправления Украины. Хочу напомнить Мукачевском мэру, что в школе за невнимательное списывания двоечников ставили в угол и показывали другим ученикам, как надо делать. Поэтому я говорю всем городским головам Закарпатья - не делайте так, как в Мукачево, потому что это смех и большой позор!

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