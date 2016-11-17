Левочкин организовал протесты во Врадиевке и приказал разогнать Майдан

|После обвинения Авакова дни Левочкина сочтены...
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что депутат от "Оппозиционного блока" Левочкин - автор разгона Майдана. Об этом он сказал, отвечая на вопрос 23 ноября во время открытия нового сервисного центра в Луганской области.
"Потому что господину Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте, потому что он автор разгона Майдана", - сказал глава МВД Украины.
Такие обвинения министр внутренних дел Арсен Аваков ранее не высказывал.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ГПУ расследует финансирование терроризма компанией Фирташа и Левочкина. В частности компанию GDF Media Limited подозревают в перечислении 100 млн долларов США в пользу российского "Первого канала" в качестве платы за приобретение 29% акций телеканала "Интер" в рамках кажущегося контракта по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса. Отмечалось, что 80% компании GDF Media Limited принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, 20% - народному депутату от "Оппозиционного блока" Сергею Левочкину.
Кроме того, подозрения в адрес нынешнего депутата "Оппоблока" выражал экс-глава столичной милиции Валерий Коряк. Он выразил уверенность, что Левочкин в 2013 году с помощью протестов во Врадиевке организовал акцию по дискредитации тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко, чтобы помешать ему занять должность главы АП, а потом применил те же методы для разгона Майдана.
Отметим, ранее Левочкина обвинял в разгоне Майдана экс-президент Украины Виктор Янукович.
"Чтобы понять, кто за этим стоял, надо понять, кому это было выгодно. Мне это было совершенно не выгодно. Безусловно, никакого приказа на разгон демонстрантов не было и не могло быть. На мой взгляд, это была хорошо организованная провокация, для того чтобы перевести мирные акции протеста в радикальное русло. У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Однако такие подозрения имеют под собой достаточно веские основания", - заявлял Янукович.
При этом Сергей Левочкин тогда занимал пост главы Администрации президента.
После обвинения Авакова дни Левочкина сочтены...
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Комментарии
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Забурлило, запенилось, бомбануло-то после Оливера Стоуна
Рейтинг: 1
В честь Укропов, Европы, Бендеры,
Подарив пацану барабан,
Папа с мамою приняли меры
И назвали сынка Уебан
Мальчик бегал по хате со жбаном,
Прихватив деревянный наган,
Повстречаться в ночи с Уебаном
Опасался любой таракан