Фуру с "левым" дубом задержала закарпатская полиция (ФОТО)

23.11.2016 (16:15)

Львовянин пытался вывезти с Закарпатья 20 кубометров дуба

Вечером 22 ноября работники УЗЭ в Закарпатской области ДЗЭ ЧП Украина, совместно с работниками Межгорского полиции на спецпосту «Соймы» остановили для проверки автомобиль "Ивеко" с прицепом на львовских номерах. Им управлял 34-летний житель Львовской области.

В кузове грузовика было обнаружено древесину дуба в количестве около 20 кубометров без соответствующих документов. Стоимость указанной древесины составляет более 100 тысяч гривен.

Автомобиль с лесом помещен на спецплощадку Межгорской полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Едрей по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.246 (Незаконная вырубка леса) и ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье 21 тысяча гектаров леса "зависла в воздухе"