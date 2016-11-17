Как можно ездить на нерастаможенных авто не нарушая закон? (ВИДЕО)

23.11.2016 (16:59)

ГФС рассказали по какой схеме можно ездить на нерастаможенных авто

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Заместитель директора департамента организации таможенного контроля ГФС рассказал о схеме, по которой можно ездить на нерастаможенных авто.Об этом в эфире "5 канала" в программе "Информационный день" рассказал заместитель директора департамента организации таможенного контроля ГФС Евгений Сафонов, обсуждая вопрос нерастаможенных автомобилей с генеральным директором Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко."Мы предлагаем схему. Если гражданин Украины хочет временно ввезти на территорию Украины транспортное средство с иностранной регистрацией - во первых, это транспортное средство должно быть на учете в иностранном государстве обязательно. Второе, гражданин Украины имеет технический паспорт, заезжает на этом автомобиле. И мы предложили - что гражданин Украины заполняет таможенную декларацию и декларирует свой автомобиль в режиме временного ввоза. При этом идет ежемесячная уплата денежных средств в бюджет Украины - процент от суммы таможенных платежей", - пояснил Сафонов.Напомним, в последнее время владельцы нерастаможенных авто устраивабт митинги и протесты, требуя, чтобы им позволить ездить в Украину на своих машинах не менее года, а не выезжать каждые 5 дней за границу. Именно с таким требованием активисты перекрывали несколько КПП на границах в Закарпатье.Полную версию беседы смотрите в видео: