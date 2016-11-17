Тема евроинтеграции, тема членства Украины в ЕС – закрыта

23.11.2016 (17:31)

Членство Украины в ЕС поддерживают только страны Балтии

Рейтинг: 2

То, чем кормили на протяжении последних лет украинского обывателя, то, что обещали украинскому обывателю, на сегодняшний день не рассматривается. Даже такая тема, как безвизовый режим – уже трижды переносились сроки. Я не удивлюсь, если четвертый раз перенесут сроки, когда Украине предоставят безвизовый режим.Вот в этом смешном, так называемом молдавском варианте, когда украинец, чтобы пересечь границу шенгенского пространства, должен везти с собой папку документов, которые раньше предъявлял в консульстве и предъявлять их пограничнику. Так что безвизовый режим – это тоже достаточно условное явление и достаточно условное понимание».Кость Бондаренко