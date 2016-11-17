23-летнюю Анну Калынчук назначили Главным люстратором Украины

23.11.2016 (19:00)

Ранее Калынчук занимала должность помощницы Козаченко

Министерство юстиции назначило исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анну Калынчук вместо Татьяны Козаченко.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Трудовой коллектив департамента собрался и предложил кандидатуру и. о. директора Ани (Калынчук). Я поддержал эту кандидатуру", - сказал он.

Петренко подчеркнул, что отставка Козаченко была плановой, так как она не намерена была пребывать на государственной службе более 2 лет.

Министр отметил, что в ближайшие 2-3 недели произойдет обновление состава Общественного люстрационного комитета.

После завершения формирования нового состав комитета будет объявлен открытый конкурс на главу люстрационного департамента Минюста.

Анне Калынчук 23 года, родилась в Бориславе Львовской области.

Окончила Национальную Острожскую академию, работала в адвокатском объединении "Юридическая компания"Капитал".

Ранее занимала должность помощницы Козаченко.

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