Обыкновенный фашизм : Нищук заявил о генетической "чистоте" жителей юго-востока Украины

23.11.2016 (20:19)

Эксперты дали оценку словам Нищука о генетике украинцев

Вокруг выступления министра культуры Украины Евгения Нищука в эфире одного из украинских телеканалов разгорелся скандал. В частности, Нищук заявил о недостаточной генетической "чистоте" городов востока и юга Украины.

"Ситуация, сложившаяся на востоке и юге, - пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные (города, - ред.). Черкассы - славный гетманский и Шевченков край. Сам город Черкассы наполовину завезенный. Почему? Потому что боялись шевченковского духа. Это технология Советского Союза была", - сказал министр.

Неосторожное заявление министра культуры Евгения Нищука иллюстрирует, что в Кабмине на самом деле думают о жителях своей страны.

Такое мнение выразил политолог Андрей Золотарев.

"Он теперь может сколько угодно оправдываться, но сказал то, что сказал. Это заявление девальвировало прежние заявления властей о том, что Украина - единая страна", - сказал он.

Но у слов Нищука могут быть и более серьезные последствия. "Это не только его невысокий образовательный уровень, будем говорить прямо - недалекость. Это проявились его искренние убеждения. Как говорит один мой знакомый, именно так начинается фашизм. Он приходит потихоньку, за дверцей постоит, потом пару фраз скажет, например, устами министра культуры", - говорит политолог Михаил Павлив.

"Даже если изъять из речи министра слово "генетика", высказывание остается дискриминационным. Как в поговорке "что у трезвого на уме...", министр выболтал то, что у него внутри. При этом он понимал, что это неправильно, и пытался это закамуфлировать. Получилось, что он не разбирается в украинской истории - завезенные все украинские города. Если смотреть перепись начала ХХ века, ни в одном из больших городов украинское население не доминировало - и Советский Союз как раз и начал завозить их, причем буквально стахановскими методами, в города. Думаю, что у него познания в истории на уровне партийных агиток. Вот его и "прорвало" - кроме того, для Нищука это был такой нелепый способ снять с себя ответственность", - сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Ведь вопрос, который ему поставили в студии, - "почему у вас не получается на Донбассе". А он сказал примерно следующее: "это не я виноват, а сами люди". Если бы такое заявление сделал министр культуры Канады - мол, в Квебеке неправильные люди живут, потому что они завезенные - его бы линчевали прямо в студии (риторическими методами), а не хлопали, как у нас, развесив уши. А дальше - он не успел бы выйти из студии, как уже был бы уволен. А утром вместо кабинета пошел бы на допрос в рамках уголовных дел", - отметил Бортник.