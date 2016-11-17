Чехия будет выдавать украинским заробитчанам полугодовые разрешения на работу

|Это касается и сезонных рабочих
Это касается и сезонных рабочих, и тех, которые приехали работать по приглашению крупных компаний.
Чешское правительство имеет целью ввести в действие карту внутреннего работника, давать возможность иностранцам работать до полугода. Для сравнения, теперь предполагается срок до 3 месяцев.
Эти изменения связаны с директивами Евросоюза, принятыми еще в 2014-м году.
Нововведения ожидают и иностранцев, которые готовы инвестировать в бизнес на территории Чехии. Им будут выдавать двухлетний вид на жительство, так называемую «визу инвестора».
Напомним, чехи взялись переманивать украинских медиков из-за дефицита врачей.
C 1 декабря украинцы вдруг начнут... богатеть
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