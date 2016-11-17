Чехия будет выдавать украинским заробитчанам полугодовые разрешения на работу

23.11.2016 (21:24)

Это касается и сезонных рабочих

Это касается и сезонных рабочих, и тех, которые приехали работать по приглашению крупных компаний.

Чешское правительство имеет целью ввести в действие карту внутреннего работника, давать возможность иностранцам работать до полугода. Для сравнения, теперь предполагается срок до 3 месяцев.

Эти изменения связаны с директивами Евросоюза, принятыми еще в 2014-м году.

Нововведения ожидают и иностранцев, которые готовы инвестировать в бизнес на территории Чехии. Им будут выдавать двухлетний вид на жительство, так называемую «визу инвестора».

Напомним, чехи взялись переманивать украинских медиков из-за дефицита врачей.

C 1 декабря украинцы вдруг начнут... богатеть