Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 24 ноября

24.11.2016 (05:41)

В Ужгороде небо будет ясным весь день, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, на высокогорье 2-7 ° тепла, днем 6-11 ° тепла.

Несмотря на ясную ночь, утро в Ужгороде не будет безоблачным. Тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° мороза, днем 8-10 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 24 ноября:

МАКС: 15.4° (1990)

МИН: -13.7° (1983)

Народный прогноз погоды: 24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: «Федор Студит землю студит». Обычно с этого дня начинает студить и морозить: «Со Студита стужа, что ни день, то хуже». Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.