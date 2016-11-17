Как сэкономить на электроэнергии (ВИДЕО)

24.11.2016 (07:06)

Практические лайфхаки

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Повышение цен на коммунальные услуги заставило украинцев искать новые способы экономии электроэнергии. Например, удачным решением будет сменить все лампы в квартире на энергосберегающие. Это позволит сэкономить на электроэнергии в 4-6 раз. Также, чисто вымытые окна и почищены стены или абажуры, которые будут отражать свет, помогут сэкономить 10%, сообщает 24 канал.Еще одним вариантом является установка сенсорных светильников, которые включаются только тогда, когда в этом действительно есть потребность. Такой светильник экономичного класса стоит от 140 до 200 гривен.Использование настольных ламп вместо центрального света, а также рациональное использование домашних ресурсов, как кипячение только необходимого количества воды, также сохранит лишние средства. Больше лайфхаков смотрите в сюжете.