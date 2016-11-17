В Киеве похитили маленькую внучку экс-нардепа

|Трое неизвестных мужчин похитили четырехлетнюю девочку
В Киеве на Подоле возле отеля Fairmont трое неизвестных мужчин похитили четырехлетнюю девочку.
Об этом сообщили родственники похищенной.
"Похищение произошло возле гостиницы Fairmont на улице Набережно-Крещатицкая, 1", - сообщили родственники.
По их словам, трое неизвестных мужчин вырвали из рук женщины четырехлетнюю девочку, сели в автомобиль и поехали в сторону центра столицы.
Во время похищения рядом находились также бабушка похищенной и няня.
Родственники уточнили, что мама девочки дает показания в Подольском районном управлении полиции.
Как стало известно, похищенная девочка является внучкой экс-нардепа.
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